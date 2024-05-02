Могут ли на самом деле вручать повестки на блокпостах: объяснение юриста

Повестки на блокпостах: что нужно знать

С принятием нового закона о мобилизации у граждан возникают новые обязанности. Если до принятия этого Закона форма и содержание повестки определялись Постановлением Кабинета Министров Украины, то обязательные реквизиты повестки предусмотрели законом, отмечает Антон Маринич.

В повестке о вызове в ТЦК и СП указываются:

фамилия, имя и отчество и дата рождения гражданина, которому адресована повестка; наименование территориального центра комплектования и социальной поддержки, выдавшего повестку; цель вызова в территориальный центр комплектования и социальной поддержки; место, день и время явки по вызову; подпись (электронная цифровая подпись) должностного лица, выдавшего (сформировавшего) повестку; регистрационный номер повестки; разъяснение о последствиях неявки и об обязанности сообщить о причинах неявки.

Из обязательных реквизитов убрали "Распоряжение соответствующего ТЦК и СП об уведомлениях", что по сути упрощает оформление такой повестки, отмечает адвокат.

Фото: Явка по врученной на блокпосту повестке обязательна в течение 7 или 10 дней (Getty Images)

Когда нужно явиться в ТЦК после вручения повестки

Законом предоставлены полномочия должностным лицам ТЦК, а также национальной полиции осуществлять проверку военно-учетных документов лиц мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Гражданин обязан предъявить такой документ, чтобы уполномоченное лицо могло его прочесть.

"В таких обстоятельствах при проверке документов на блок-посту гражданам могут вручать повестки", – говорит он.

Если повестка вручена и вы расписались в ней, но не можете явиться на дату указанную в повестке, в таком случае уважительными причинами неприбытия могут быть:

препятствие стихийного характера;

болезнь гражданина;

военные действия на соответствующей территории и их последствия;

смерть его близкого родственника;

другие обстоятельства, лишившие его возможности лично прибыть.

Несмотря на наличие уважительных причин, явка по такой повестке обязательна в течение 7 дней или 10 дней, в зависимости сообщал ли он об уважительных причинах неявки, добавляет собеседник.

"Как закреплено в законе, в случае неприбытия гражданин обязан в кратчайший срок, но не позднее трех суток от определенных в повестке даты и времени прибытия в ТЦК, сообщить о причинах неявки путем прямого обращения к указанному в повестке ТЦК или в любой другой способ с последующим его прибытием в срок, не превышающий 7 календарных дней.

Кабмин еще разрабатывает порядок вручения повесток, и возможно будет детализирована процедура такого вручения", – объясняет специалист Nota Group.