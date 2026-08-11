Могут ли начислять "коммуналку" за жилье в оккупации: объяснение юристки

Законодательство автоматически не освобождает украинцев от оплаты коммунальных услуг за жилье в оккупации. Однако граждане имеют законное право списать долги за некоторые услуги.
Об этом заявила адвокат и руководитель ЮК "Prima Leader Group" Дина Дрижакова в комментарии РБК-Украина.
Главное:
Ключевым фактором для начисления платежей является то, действительно ли предоставляется соответствующая услуга, говорит Дрыжакова.
Если из-за русской оккупации поставщик физически не мог делать свою работу - к примеру, вывозить мусор, поставлять воду либо обеспечивать централизованное отопление - потребители имеют право требовать перерасчета.
Компании-исполнители не могут взимать с людей деньги за не предоставленные или предоставленные не в полном объеме услуги, отмечает юрист.
Нужно ли платить за "коммуналку" на оккупированных территориях (Инфографика РБК-Украина)
В то же время от некоторых начислений уволиться не получится. В зависимости от конкретных обстоятельств, жителям могут и дальше начислять плату за управление многоквартирным домом или содержание общего имущества.
Такие платежи считаются законными, если компания-управитель продолжала выполнять свои обязанности на этой территории.
Если владельцу жилья продолжают поступать счета за период пребывания населенного пункта под оккупацией, ему необходимо обратиться к поставщику услуг с письменным заявлением о проведении перерасчета.
К своему обращению обязательно нужно добавить документы, подтверждающие: