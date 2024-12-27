Могут ли мобилизовать того, кто содержит человека с инвалидностью: ответ юриста

Согласно действующему законодательству Украины, даже в период всеобщей мобилизации мужчины призывного возраста могут отсрочить призыв на военную службу - в связи с определенными обстоятельствами.

Об этом в комментарии РБК-Украина напомнил юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Даниил Гончаренко .

Отсрочка по уходу за человеком с инвалидностью: кто может получить

По словам эксперта, получение отсрочки от мобилизации является правом, а не обязанностью.

"Если человек ухаживает за родственником и имеет право на отсрочку, но не оформил ее в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), он может подлежать мобилизации", - объяснил он.

В то же время Гончаренко отметил, что "и здесь не все так просто".

Речь идет о том, что военнообязанные имеют право на отсрочку по некоторым семейным основаниям:

те, у кого жена с инвалидностью

те, у кого родители с инвалидностью

те, у кого ребенок с инвалидностью

"То есть для отсрочки от призыва нужно содержать человека с инвалидностью первой степени родства", - подчеркнул юрист.

Он добавил, что содержание других родственников - родителей жены, бабушки или дедушки, брата или сестры - будет считаться основанием для отсрочки: