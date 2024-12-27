Могут ли мобилизовать того, кто содержит человека с инвалидностью: ответ юриста
Согласно действующему законодательству Украины, даже в период всеобщей мобилизации мужчины призывного возраста могут отсрочить призыв на военную службу - в связи с определенными обстоятельствами.
Об этом в комментарии РБК-Украина напомнил юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Даниил Гончаренко.
Отсрочка по уходу за человеком с инвалидностью: кто может получить
По словам эксперта, получение отсрочки от мобилизации является правом, а не обязанностью.
"Если человек ухаживает за родственником и имеет право на отсрочку, но не оформил ее в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), он может подлежать мобилизации", - объяснил он.
В то же время Гончаренко отметил, что "и здесь не все так просто".
Речь идет о том, что военнообязанные имеют право на отсрочку по некоторым семейным основаниям:
- те, у кого жена с инвалидностью
- те, у кого родители с инвалидностью
- те, у кого ребенок с инвалидностью
"То есть для отсрочки от призыва нужно содержать человека с инвалидностью первой степени родства", - подчеркнул юрист.
Он добавил, что содержание других родственников - родителей жены, бабушки или дедушки, брата или сестры - будет считаться основанием для отсрочки:
- только при условии наличия I или II группы инвалидности
- только при необходимости в постоянном постороннем уходе
Военное положение и всеобщая мобилизация
После полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины 24 февраля 2022 года президент Владимир Зеленский подписал указ № 64/2022 "О введении военного положения в Украине".
Такой особый правовой режим вводится в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения (когда есть опасность для независимости и территориальной целостности страны).
Он предусматривает предоставление соответствующим органам государственной власти, военному командованию, военным администрациям и органам местного самоуправления полномочий, необходимых для предотвращения угрозы и отражения агрессии.
В то же время военное положение не означает объявления войны (последнее, согласно международному праву, происходит путем обращения к собственному народу или правительству государства-противника, мировому сообществу и т.д.).
В тот же день глава государства издал указ №69/2022 "О всеобщей мобилизации" - пополнении ВСУ и других военных формирований новыми военнослужащими по всей территории страны.
Впоследствии военное положение и мобилизацию в Украине неоднократно продлевали.
29 октября 2024 года Верховная Рада приняла законопроекты №12151 и №12152 о продлении действия военного положения и срока всеобщей мобилизации еще на 90 дней - до 7 февраля 2025 года. Несколько позже оба документа подписал президент.
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