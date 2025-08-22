Могут ли MacBook заразиться вирусами в 2025 году: что известно

Могут ли Macbook заразиться вирусами?

Да, Mac могут заразиться вирусами, и всегда могли. Распространенное мнение, что этого не происходит, появилось в то время, когда большинство вредоносных программ было нацелено на пользователей Windows. Но с ростом популярности Mac они привлекли внимание хакеров.

Apple встроила в macOS несколько инструментов для защиты:

XProtect проверяет загруженные файлы на известные виды вредоносного ПО

Malware Removal Tool пытается удалить те угрозы, которые смогли пройти проверку

Gatekeeper блокирует запуск приложений, не одобренных Apple.

Эти функции работают тихо в фоне, и большинство пользователей даже не замечает их работы.

Однако они не дают полной защиты. Система опирается на список известных угроз Apple, который обновляется не всегда достаточно быстро, поэтому новые типы вредоносного ПО могут проникнуть на Mac. Если интересно, вы можете посмотреть базу XProtect на своем Mac: /Library/Apple/System/Library/CoreServices/XProtect.bundle/Contents/Resources/

Там хранятся файлы XProtect.plist и XProtect.yara с известными сигнатурами вредоносного ПО. База Gatekeeper - gk.db. Это не самый простой формат для чтения, но вся информация доступна, если захотите изучить ее.

База XProtect на Macbook (фото: CNET)

Чем вирусы на Macbook отличаются от вирусов Windows

Различий не так много, как кажется. Mac и Windows могут заразиться одинаковыми угрозами: атаками обычных программ-вымогателей, шпионским ПО, фишингом.

Главная разница в способах проникновения. На Mac это чаще всего:

троян, спрятанный в поддельном приложении или ложном обновлении

рекламное ПО, которое засоряет экран всплывающими окнами или нарушает работу браузера

атаки через цепочку поставок, когда вредоносное ПО внедряют в легальные приложения до загрузки пользователем.

Большинство современных вирусов не привязано к конкретной системе. Многие создаются для работы на любых платформах, поэтому Mac не защищает автоматически от всех угроз.

Признаки возможного заражения Macbook

Mac обычно работают плавно, поэтому любые сбои стоит принимать всерьез. Обратите внимание на следующие признаки:

компьютер работает заметно медленнее обычного

вентилятор постоянно работает, Mac перегревается

появляются всплывающие окна даже без активного браузера

изменяется домашняя страница или поисковик без вашего участия

перенаправления на случайные сайты

появляются приложения или файлы, которые вы не устанавливали

резко падает свободное место или быстрее разряжается батарея

Macbook чаще зависает или перезагружается.

Одиночный симптом - не всегда значит вирус, но если проблемы повторяются или появляются сразу несколько - стоит проверить систему на наличие вредоносного ПО.

Как проверить Macbook на вирусы

Если вы заметили описанные ранее признаки или что-то работает не так, стоит проверить Mac на вирусы. Сделать это можно несколькими способами - встроенными и сторонними.

Используйте Activity Monitor

Activity Monitor показывает все процессы, которые работают на Macbook:

Откройте Activity Monitor через Программы, Служебные программы

Просмотрите список процессов, обращая внимание на те, которые потребляют много ресурсов или кажутся подозрительными

Если находите что-то незнакомое, погуглите название.

Встроенные инструменты XProtect и Malware Removal Tool уже работают в фоне, блокируя известные угрозы и очищая систему при перезагрузке. Вы не увидите их работу, но они защищают Mac.

Для полного сканирования рекомендуется использовать сторонний антивирус, совместимый с Mac.

Как проверить Macbook на наличие вирусов (фото: CNET)

Нужно ли удалять вирусы с Macbook

Да, даже если система в целом работает нормально.

Некоторые вирусы работают тихо, замедляют систему или собирают личные данные. Другие могут повредить файлы или украсть пароли. Игнорирование проблемы даtт вредоносному ПО время для дальнейшего нанесения ущерба. Даже при слабых симптомах риск не оправдан - лучше проверить систему сразу.

Как удалить вирусы с Mac

Удалите неизвестные приложения. Откройте папку "Программы", удалите все, что вы не устанавливали. Очистите корзину.

Проверьте автозагрузку. Перейдите в "Системные настройки", "Общие", "Объекты входа" и удалите подозрительные элементы.

Сбросьте браузер. Если домашняя страница изменилась или появляются всплывающие окна, сбросьте настройки и удалите сомнительные расширения.

Сканирование антивирусом. Используйте проверенный антивирус для поиска и удаления угроз.

Переустановите macOS (в крайнем случае). Сделайте резервную копию файлов и выполните чистую установку системы. Это удалит все угрозы и позволит начать с чистого листа.

Большинство проблем решается без полного сброса системы, поэтому сначала пробуйте базовые методы.

Нужна ли защита Mac с антивирусом

В macOS есть встроенная защита: XProtect, Gatekeeper, а Safari предупреждает о подозрительных сайтах и блокирует трекеры. При регулярных обновлениях система уже достаточно защищена.

Однако популярность Mac привлекает внимание хакеров. Вредоносное ПО все еще может попасть через сомнительные загрузки, фишинговые письма или подозрительные расширения. Частое использование общественного Wi-Fi или установка программ вне App Store увеличивает риск.

Сторонний антивирус не обязателен при аккуратном использовании, но добавляет дополнительный уровень защиты, который никогда не помешает.