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Могут ли имитации атак РФ привести к ежедневным отключениям света: мнение эксперта

Иллюстративное фото: в Украине выключали свет из-за имитации атаки РФ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Олейник

Ежедневные превентивные отключения света в Украине из-за вылета российской авиации маловероятны. Россияне вряд ли смогут так часто организовывать имитацию атак.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Эксперт прокомментировал вероятность отключений света чуть ли не каждый день из-за имитаций ракетных ударов врага. 

По его словам, лучше необходимо подготовиться и применить необходимые меры перед атаками врага, чем потом получить очень серьезные последствия для энергосистемы. 

"Честно скажу, что я не уверен, что они смогут часто имитировать такие массированные вылеты. Просто потому, что любое оборудование, не только энергетическое, изнашивается. И каждый вылет, как я понимаю, хорошо старых бомбардировщиков, это для них тоже нагрузка", - уточнил Харченко. 

Он добавил, что любое оборудование от нагрузки становится старее и работает хуже. Поэтому эксперт выразил надежду, что часто устраивать такие “репетиции” не так просто. 

Отключения света

Напомним, 11 ноября утром в ряде регионов Украины энергетики применили аварийные отключения света.

Такие меры были связаны с тем, что Россия подняла в воздух стратегическую авиацию, которая направлялась к пусковым рубежам.

Но в итоге россияне так и не провели массированный удар по Украине. Этой ночью они запускали только беспилотники.

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ЭлектроэнергияВойна в УкраинеРакетный ударОтключение света