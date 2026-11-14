Можно ли отказаться от субсидии и оформить ее повторно: объяснение ПФУ

Украинцы, которым назначили жилищную субсидию, могут добровольно отказаться от государственной помощи, а затем снова обратиться за ее оформлением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.
Для этого нужно уведомить Пенсионный фонд о прекращении выплат, а затем подать новое заявление и декларацию.
В то же время, повторное обращение не означает, что субсидию обязательно назначат на тех же условиях. В ходе нового рассмотрения Пенсионный фонд проверит доходы домохозяйства, имущественное положение и другие обстоятельства, влияющие на право получать пособие.
Если человек раньше отказался от государственной помощи, но впоследствии решил снова его получать, он может подать новое заявление о назначении субсидии.
Для этого необходимо подготовить:
Документы можно подать в Пенсионный фонд лично, по почте или в электронной форме через веб-портал ПФУ. Также оформить помощь можно через портал "Дія".
При повторном обращении Пенсионный фонд заново проверяет право домохозяйства на субсидию. В частности, учитывают доходы членов семьи, наличие недвижимости, транспортных средств, денежных средств на банковских счетах и другие предусмотренные законодательством обстоятельства.
Следовательно, если после первого оформления финансовое положение человека изменилось, это может повлиять на решение о назначении помощи или ее размере.
Ранее РБК-Украина предупреждало, что не всем субсидию назначат автоматически. Узнайте, кто именно должен обратиться в ПФУ .
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