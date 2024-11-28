Можно ли "списать" долг за кредит, если нечем его оплатить: объяснение юриста

Немало украинцев во время войны из-за сложной экономической ситуации не могут "погасить" задолженность по кредитам, а это приводит лишь к увеличению суммы долга.
РБК-Украина расспросило юриста практики банкротства и реструктуризации долгов Анастасию Шаховец о том, можно ли "списать" долги за кредиты.
"Списание" долгов по кредиту – это сложный процесс, зависящий от многих факторов, в частности: условий кредитного договора, материального положения должника и решения кредитора", – объясняет Шаховец.
По словам эксперта, если у должника не один кредитор, самый лучший вариант решения задолженности путем прохождения процедуры банкротства.
"В пределах данной процедуры, должник в первую очередь имеет возможность восстановить свою платежеспособность путем заключения плана реструктуризации (оплаты долга частями, – Ред.) на 5 лет без каких-либо последствий банкротства и согласно своему финансовому положению", – говорит эксперт.
Если же суд действительно придет к выводу, что человек неплатежеспособен и выполнить план он не сможет, тогда суд принимает решение о переходе в полное погашение и признает человека банкротом. При этом поднимается вопрос погашения задолженности кредиторам путем продажи имущества должника, подлежащего под реализацию в случае его наличия.
Добавим, что "списание" части долга может произойти при заключении плана реструктуризации, если к таким договоренностям придут кредитор и должник. А также, если средства от продажи имущества должника не покрыли всей суммы долга, тогда остаток могут "списать".
Объявление банкротства имеет несколько этапов.
Подача заявления:
Открытие производства по делу о банкротстве:
Реструктуризация долгов (для физических лиц):
Погашение долгов (для физических лиц):
"Важно помнить, что каждая ситуация индивидуальна, и результат процедуры банкротства может зависеть от многих факторов. Поэтому перед принятием решения о банкротстве обязательно проконсультируйтесь с юристом", – советует Шаховец.
Раньше мы рассказывали о том, что в украинском законодательстве нет понятия "списание долгов" за коммуналку. В ряде случаев потребители могут обжаловать сумму долга или же оформить реструктуризацию, позволяющую платить долг частями в течение определенного срока.
Читайте также о том, что украинцам за неуплату коммунальных услуг могут заблокировать банковские карты, наложить арест на имущество и даже конфисковать недвижимость.
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