Можно ли "списать" долг за кредит, если нечем его оплатить: объяснение юриста

Можно ли "списать" долги за кредиты

"Списание" долгов по кредиту – это сложный процесс, зависящий от многих факторов, в частности: условий кредитного договора, материального положения должника и решения кредитора", – объясняет Шаховец.

По словам эксперта, если у должника не один кредитор, самый лучший вариант решения задолженности путем прохождения процедуры банкротства.

"В пределах данной процедуры, должник в первую очередь имеет возможность восстановить свою платежеспособность путем заключения плана реструктуризации (оплаты долга частями, – Ред.) на 5 лет без каких-либо последствий банкротства и согласно своему финансовому положению", – говорит эксперт.

Если же суд действительно придет к выводу, что человек неплатежеспособен и выполнить план он не сможет, тогда суд принимает решение о переходе в полное погашение и признает человека банкротом. При этом поднимается вопрос погашения задолженности кредиторам путем продажи имущества должника, подлежащего под реализацию в случае его наличия.

Добавим, что "списание" части долга может произойти при заключении плана реструктуризации, если к таким договоренностям придут кредитор и должник. А также, если средства от продажи имущества должника не покрыли всей суммы долга, тогда остаток могут "списать".

Как проходит процедура банкротства

Объявление банкротства имеет несколько этапов.

Подача заявления:

должник (физическое или юридическое лицо) подает заявление в хозяйственный суд по месту своей регистрации

к заявлению прилагаются необходимые документы, такие как отчеты о финансовом состоянии, списке кредиторов и прочее

Открытие производства по делу о банкротстве:

суд рассматривает поданное заявление и принимает решение об открытии производства

если суд удовлетворяет заявление, назначается арбитражный управляющий, который будет управлять процедурой банкротства

Реструктуризация долгов (для физических лиц):

на этом этапе должник и кредиторы пытаются достичь соглашения о реструктуризации долгов

это может включать изменение условий кредитования, отсрочку платежей или "списание" части долга

Погашение долгов (для физических лиц):

если реструктуризация невозможна, наступает процедура погашения долгов

имущество должника продается с аукциона, а средства от продажи направляются на погашение долгов

после окончания процедуры погашения долгов, остаточные долги могут быть списаны

"Важно помнить, что каждая ситуация индивидуальна, и результат процедуры банкротства может зависеть от многих факторов. Поэтому перед принятием решения о банкротстве обязательно проконсультируйтесь с юристом", – советует Шаховец.