Можно ли на переменах школьникам общаться на русском: ответ предоставили в МОН

В Украине школьники должны учиться на украинском языке. Это не касается уроков иностранного языка или уроков для национальных меньшинств.
Об этом заявил заместитель главы Минобразования Украины Андрей Сташкив, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Украинской правде ".
Он заявил, что внеурочные занятия и перемены также являются частями образовательного процесса.
Таким образом, украинский язык также должен звучать на переменах и факультативах.
Сташкив отметил, что для контроля для того, чтобы образовательный процесс проходил на государственном языке, и была создана Служба языкового омбудсмена.
По его словам, администрация школ и учителя знают об этих требованиях. В случае поступления обращений о нарушении, в Службе будут на них реагировать.
Напомним, что в Украине изменился срок обучения в школах. С 2027 года украинские школьники 11-летняя система будет заменена 12-летней. Благодаря этому они будут приходить в университет более подготовленными, поскольку будет введена система профильного образования. Учащиеся смогут выбирать себе профессиональные предметы, которые будут изучать более подробно.
Таким образом, после 9 класса обучение будет делиться на академическое и профессиональное направления.
Эта реформа стартует уже в 2025 году в пилотных лицеях. Впоследствии к ней будут привлекаться другие учебные заведения Украины.
Кроме того, правительство хочет отменить государственную итоговую аттестацию (ГНА) для учащихся 4, 9 и 11 классов . Эту инициативу объясняют обусловленным военным положением и агрессией РФ, что повлияло на образовательную систему Украины.
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