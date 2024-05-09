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Можно ли обжаловать штраф за нарушение ПДД: советы юриста

Фото: Проверка документов водителя сотрудником полиции (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Штрафы за нарушение ПДД устанавливают, чтобы водители не создавали во время движения опасных ситуаций для себя и окружающих. Но иногда штраф могут выписать, когда для этого нет оснований.

Что делать водителям в таких ситуациях и есть ли механизм обжалования штрафа за нарушение ПДД, в комментарии РБК-Украина объясняет юрист практики гражданского и хозяйственного права ЮК "Приходько и партнеры" Дмитрий Зал.

Можно ли обжаловать штраф за нарушение ПДД

"Штрафы за нарушение правил дорожного движения необходимы, чтобы обеспечить порядок на дорогах и ответственности водителей за их действия. Однако иногда эти штрафы могут быть безосновательными. В частности, когда они выписываются без достаточного правового обоснования или на основании ошибочной интерпретации ситуации", – говорит Дмитрий Зал.

После получения штрафа есть 10 дней для его обжалования.

Обжаловать штраф можно как в административном, так и в судебном порядке.

В случае административного обжалования жалоба подается в управление патрульной полиции, где вам выписали штраф. Если же решили обжаловать постановление в судебном порядке, готовится исковое заявление в суд.

Иск в суд или обжалование в полицию направляется либо в бумажном, либо в электронном формате с наложением КЭП. В таком же формате может прийти и решение.

Обратите внимание. При рассмотрении жалобы штраф "замораживается", и в это время нарушитель может его не платить.

"Хотя на судебном заседании не обязательно присутствие истца, ведь дело считается не сложным, неправильно оформленное исковое заявление не будет рассматриваться судом и будет возвращено истцу", – отмечает специалист.

Напомним, нарушение ПДД повышает риск возникновения ДТП и создает угрозы жизни автомобилистов и пешеходов. Мы писали, сколько придется заплатить за популярные нарушения ПДД.

Также предлагаем почитать, как узнать о штрафе по номеру авто: сайты и приложения.

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