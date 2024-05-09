Можно ли обжаловать штраф за нарушение ПДД: советы юриста

Штрафы за нарушение ПДД устанавливают, чтобы водители не создавали во время движения опасных ситуаций для себя и окружающих. Но иногда штраф могут выписать, когда для этого нет оснований.
Что делать водителям в таких ситуациях и есть ли механизм обжалования штрафа за нарушение ПДД, в комментарии РБК-Украина объясняет юрист практики гражданского и хозяйственного права ЮК "Приходько и партнеры" Дмитрий Зал.
"Штрафы за нарушение правил дорожного движения необходимы, чтобы обеспечить порядок на дорогах и ответственности водителей за их действия. Однако иногда эти штрафы могут быть безосновательными. В частности, когда они выписываются без достаточного правового обоснования или на основании ошибочной интерпретации ситуации", – говорит Дмитрий Зал.
После получения штрафа есть 10 дней для его обжалования.
Обжаловать штраф можно как в административном, так и в судебном порядке.
В случае административного обжалования жалоба подается в управление патрульной полиции, где вам выписали штраф. Если же решили обжаловать постановление в судебном порядке, готовится исковое заявление в суд.
Иск в суд или обжалование в полицию направляется либо в бумажном, либо в электронном формате с наложением КЭП. В таком же формате может прийти и решение.
Обратите внимание. При рассмотрении жалобы штраф "замораживается", и в это время нарушитель может его не платить.
"Хотя на судебном заседании не обязательно присутствие истца, ведь дело считается не сложным, неправильно оформленное исковое заявление не будет рассматриваться судом и будет возвращено истцу", – отмечает специалист.
Напомним, нарушение ПДД повышает риск возникновения ДТП и создает угрозы жизни автомобилистов и пешеходов. Мы писали, сколько придется заплатить за популярные нарушения ПДД.
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