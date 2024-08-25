Сколько промилле: с какой степенью опьянения можно садиться за руль

Наличие в украинском законодательстве небольшого "зазора" при проверке на трезвость вселяют в некоторых водителей уверенность, что немножко, совсем немножко пьяненьким управлять машиной можно. Возможно, этой публикацией мы кого-то огорчим, но у нас есть, что по этому поводу сказать водителям.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre, Постановление Кабмина №1103 от 17.12.2008, Приказ МВД и Минздрава №1452/735 от 09.11.2015 и КоАП Украины (ст. 266).

Ответим сразу: при любом состоянии опьянения садиться за руль нельзя. Потому что пьяный водитель является потенциальным убийцей и этим все сказано. И то, что украинское законодательство допускает содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе до 0,2 промилле, этот факт никак не отменяет.

Откуда взялись 0,2 промилле

В мире много стран, где допустимая норма содержания алкоголя равна 0 промилле. Но тамошняя практика свидетельствует, что из-за этого возникает достаточно много недоразумений.

Во-первых, из-за особенностей организма и после употребления некоторых продуктов даже у человека, не употреблявшего спиртного, уровень алкоголя в крови может составлять 0,1 – 0,2 промилле. У медиков это называется "бессимптомным" опьянением, ведь на поведении человека и его способности управлять техникой эти миллиграммы никак не отражаются. Выходит, в случае проверки такие люди бывают наказаны ни за что.

Во-вторых, и электронные приборы, и лабораторное оборудование часто имеют погрешность – по которой может пострадать невинный водитель. И это особенно актуально на фоне вышеописанного и при той строгой ответственности, которую предусматривает Закон за пьяную езду.

Следовательно, украинское законодательство еще в 2008 году был введен не нулевой лимит содержания алкоголя в организме водителя – государство допустило 0,2 промилле.

Как определяется степень опьянения

Наверное, стоит напомнить, что окончательно степень опьянения – или сам факт его наличия – официально можно определить только силами профессионального медика в медицинском учреждении, имеющему специальное разрешение. А замер, производимый полицейским прибором на дороге, водитель может не признать. Кстати, проводить он должен в присутствии двух понятых, которые не могут быть полицейскими и другими заинтересованными лицами.

Важно напомнить также, что осмотр лица на предмет опьянения, проведенный с нарушением требований статьи 226 Кодекса Украины об административных правонарушениях, считается недействительным. Также будет недействительным осмотр, который провели у транспортного средства на дороге с помощью алкотестера, не имеющего сертификата соответствия и свидетельства о поверке. Эти бумаги патрульные должны предъявить по требованию водителя.

Если коротко

Да, садиться за руль после рюмки нельзя. Но если застолье было вчера, а сегодня вас остановил патруль и один из полицейских к вам явно принюхивается? Во-первых, это ваша ошибка, потому что 8 – 10 часов, прошедших от последнего бокала, отнюдь не гарантируют, что вы уже трезвые. А во-вторых, не торопитесь поднимать белое знамя.

Раньше нужного не признавайтесь в том, что было вчера. И помните, что "задувка" драгером на дороге – только предварительная проверка. Которая покажет патрульным (тем самыми 0,2 промилле), стоит ли везти вас на конкретный правомочный осмотр в больницу. Если прибор на дороге покажет не более 0,2, оснований для поездки в медучреждение не будет. Как и другие претензии к вам.