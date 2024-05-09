Можно ли оспорить пригодность к службе в ВСУ: объяснение юриста

Решение о пригодности к службе военнообязанных выносят ВВК. Если вы не согласны с решением военно-врачебной комиссии, это заключение можно обжаловать – как через комиссии высшего порядка, так и через суд.
Теоретически обжаловать пригодность к службе действительно возможно, но это сложная процедура, отмечает адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Катерина Анищенко.
Адвокат кратко описывает алгоритм обжалования:
Заявление, медицинские документы и копию постановления ВВК необходимо либо принести в высшую ВЛК самостоятельно, либо отправить по почте ценным письмом с уведомлением о вручении с описанием вложения в адрес соответствующего ВВК.
"По результату рассмотрения жалобы ВВК пересматривает обжалуемое постановление или может направить на повторное (контрольное) медицинское освидетельствование. Затем истцу предоставляют новый вывод о состоянии здоровья, которое и будет приниматься во внимание. В спорных и сложных случаях право на вынесение окончательного решения остается за Центральной военно-врачебной комиссией (ЦВВК)", – говорит собеседница.
В то же время судебное обжалование осуществляется в порядке административного судопроизводства в соответствии с требованиями Кодекса административного судопроизводства Украины.
Обжаловать решение ВЛК исключительно по медицинским показателям невозможно, ведь это не входит в компетенцию суда. Но суд может установить нарушение процедуры проведения военно-врачебной комиссии и на этом основании отменить такое решение ВВК.
Также он может обязать провести повторное медицинское освидетельствование и дообследование военнослужащего в случае отказа соответствующей ВВК их проводить, отмечает Анищенко.
"Но в целом можно сказать, что если военнообязанный или военнослужащий считает, что осмотр проводился не тщательно, не были приняты во внимание жалобы, что привело к отсутствию в решении комиссии реальной картины состояния здоровья военного, он вправе обжаловать выводы ВВК", – объясняет адвокат.
Отметим, в апреле в Украине отменен отмененный статус "ограниченно пригодный". Теперь у этой категории мужчин есть 9 месяцев для прохождения ВВК заново. Причем направление на прохождение ВВК должно выдать ТЦК, где военнообязанный находится на учете.
Как обжаловать заключение ВВК, также рассказали в Минобороны.
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