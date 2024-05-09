RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Можно ли оспорить пригодность к службе в ВСУ: объяснение юриста

Фото: Военный во время прохождения ВЛК (armyinform.com.ua)
Автор: Катерина Гончарова

Решение о пригодности к службе военнообязанных выносят ВВК. Если вы не согласны с решением военно-врачебной комиссии, это заключение можно обжаловать как через комиссии высшего порядка, так и через суд.

Теоретически обжаловать пригодность к службе действительно возможно, но это сложная процедура, отмечает адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Катерина Анищенко.

Адвокат кратко описывает алгоритм обжалования:

  1. Написать заявление/жалобу лица о несогласовании с выводами ВВК и просьбой пересмотреть указанное решение выше ВВК.
  2. Приобщить к заявлению/жалобы все соответствующие медицинские документы, копию предыдущего решения ВВК и копию военного билета (удостоверение офицера).

Заявление, медицинские документы и копию постановления ВВК необходимо либо принести в высшую ВЛК самостоятельно, либо отправить по почте ценным письмом с уведомлением о вручении с описанием вложения в адрес соответствующего ВВК.

"По результату рассмотрения жалобы ВВК пересматривает обжалуемое постановление или может направить на повторное (контрольное) медицинское освидетельствование. Затем истцу предоставляют новый вывод о состоянии здоровья, которое и будет приниматься во внимание. В спорных и сложных случаях право на вынесение окончательного решения остается за Центральной военно-врачебной комиссией (ЦВВК)", – говорит собеседница.

В то же время судебное обжалование осуществляется в порядке административного судопроизводства в соответствии с требованиями Кодекса административного судопроизводства Украины.

Обжаловать решение ВЛК исключительно по медицинским показателям невозможно, ведь это не входит в компетенцию суда. Но суд может установить нарушение процедуры проведения военно-врачебной комиссии и на этом основании отменить такое решение ВВК.

Также он может обязать провести повторное медицинское освидетельствование и дообследование военнослужащего в случае отказа соответствующей ВВК их проводить, отмечает Анищенко.

"Но в целом можно сказать, что если военнообязанный или военнослужащий считает, что осмотр проводился не тщательно, не были приняты во внимание жалобы, что привело к отсутствию в решении комиссии реальной картины состояния здоровья военного, он вправе обжаловать выводы ВВК", – объясняет адвокат.

Отметим, в апреле в Украине отменен отмененный статус "ограниченно пригодный". Теперь у этой категории мужчин есть 9 месяцев для прохождения ВВК заново. Причем направление на прохождение ВВК должно выдать ТЦК, где военнообязанный находится на учете.

Как обжаловать заключение ВВК, также рассказали в Минобороны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
служба в арміїТЦКВЛКВооруженные силы УкраиныМобилизация в УкраинеПовестки