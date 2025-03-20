Возможно ли разорвать союз России и Китая: что говорит эксперт

Нынешние попытки оторвать Россию от Китая называют стратегией "обратного Никсона". Но есть несколько фундаментальных причин, почему это трудно реализовать.

Первая причина

Китай и Россия бок о бок, вместе с Ираном, противостоят возглавляемому Западом либеральному международному порядку.

"Россия под руководством Путина не больше заинтересована в том, чтобы стать ответственной международной заинтересованной стороной, чем Китай", - сказал эксперт по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Дин Каралекас, указывая на схожие мировоззрения обеих столиц.

Скорее, по его словам, оба они стремятся подорвать этот порядок в пользу чего-то, что им будет более по нраву, чего-то более ориентированного на Китай

По мнению эксперта, по иронии судьбы действия Трампа за последние несколько недель, возможно, нанесли больше вреда либеральному международному порядку, чем годы маневров самого Китая.

Вторая причина

Экономики России и Китая слишком взаимосвязаны. Как отмечает Reuters, объем взаимной торговли обеих стран в 2024 году составил более 244 миллиардов долларов США. При этом Пекин имеет преимущество над Москвой. Доля Китая во внешней торговле России по состоянию на 2024 год, по оценкам, составляла около 33,8%. Для сравнения, доля России во внешней торговле Китая значительно меньше - всего 3,9%.

Третья причина

В Китае рассчитывают, что разворот России к США, даже если такой произойдет, не будет длительным, ведь Трамп пришел к власти всего на 4 года. После него к власти могут вернуться представители Демократической партии с совершенно другой позицией в отношении России и Китая. В то же время российские и китайские лидеры правят десятилетиями и могут себе позволить более долгосрочное и определенное планирование.

"Даже во времена значительных глобальных изменений китайско-российские отношения остаются стабильными. Любые попытки США вбить клин между нами абсолютно бесполезны", - заявила 27 февраля пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин.

Но на менее официальном уровне у китайских комментаторов чувствуется определенная нервозность. Даже если план США, стратегически оторвать Россию от КНР, провалится, Кремль имеет некоторые возможности усложнить жизнь Пекину: начиная от обмена разведданными, и заканчивая предоставлением доступа к редкоземельным материалам, которые Россия уже предложила США.

25 февраля Китайский институт современных международных отношений, влиятельный аналитический центр, связанный с Министерством национальной безопасности Китая, опубликовал анализ, в котором критиковал недавнее сближение США и России. В документе предупреждается, что мирные переговоры без участия ключевых заинтересованных сторон, таких как Украина, ускорят глобальную нестабильность и ослабят международные организации. Это косвенная критика инициатив Трампа по прекращению войны РФ против Украины.

В этом контексте интересными представляются также оценки китайского искусственного интеллекта Deep Seek, который работает на данных от китайских СМИ, прошедших цензуру властей. Японское издание Jiji Press спросило его о долгосрочных перспективах китайско-российского сотрудничества.

Deep Seek признал потенциальные противоречия в таких регионах, как Центральная Азия, и предупредил, что будущие российские лидеры могут быть не такими единодушными с Китаем, как Путин сегодня. Как отмечает издание, это свидетельствует о том, что даже в контролируемом китайском дискурсе существует признание того, что лояльность России не гарантирована.