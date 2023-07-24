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Возможен ли в РФ новый мятеж после Пригожина: мнение министра обороны Эстонии

Фото: Ханно Певкур, министр обороны Эстонии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Милан Лелич

Внутри России пока нет силы, которая способна организовать мятеж, как это удалось основателю частной военной компании "Вагнера" Евгению Пригожину.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

По его словам, попытка государственного переворота в России никак не повлияла на ход войны. Со стороны РФ развитие конфликта зависит только от диктатора Владимира Путина и его решений, считает Певкур.

"Этот бунт показал, что даже когда Пригожин думал, что некоторые подразделения регулярной армии присоединятся к нему, этого не произошло. И это четкий знак, что у России сегодня нет силы, которая смогла бы сделать новый шаг, подобный Пригожину. Это означает, что хотя позиция Кремля была ослаблена, она не слаба, и Кремлю не нужно бояться, что кто-то внутри отнимет у них власть", - отметил глава эстонского Минобороны.

Как добавил Певкур, существует мнение, что бунт организовала Федеральная служба безопасности, чтобы выяснить, кто является предателем.

Бунт Пригожина

Напомним, в июне основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин организовал попытку государственного переворота в России. Он требовал, чтобы с должностей сняли министра обороны Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова.

Пригожину с его наемниками удалось взять под контроль Ростов вместе с местными военными объектами уже в первый день мятежа. После этого "вагнеровцев" направили в сторону Москвы.

На этом этапе между Пригожиным и самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко прошли переговоры, в ходе которых стороны договорились прекратить бунт. При этом наемникам ЧВК "Вагнера" разрешили "переехать" в Беларусь.

После этого официальные лица Украины неоднократно утверждали, что такой бунт точно не станет последним в России. При этом представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов уточнял, что у ГУР есть информация о подготовке нового мятежа в России.

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