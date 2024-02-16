Возможны ли протесты в России из-за смерти Навального: мнение Каспарова

В России пока нет потенциала для массовых протестов даже на фоне смерти так называемого оппозиционера Алексея Навального.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил экс-чемпион мира по шахматам и политический деятель Гарри Каспаров.

Каспаров отметил, что он пока затрудняется ответить, вызовет ли смерть Навального протесты в России, поскольку есть "большое количество неизвестных".

При этом, по его мнению, подобный инцидент неизбежно будет сдвигать российскую оппозицию в более радикальную сторону, поскольку "кровь всегда приводит к радикализации". В качестве примера оппозиционер привел Революцию Достоинства в Украине.

"Но совершенно очевидно, что такая смерть такого человека, такого масштаба, сдвигает политическую конструкцию в сторону большего радикализма. Что произойдет в России, трудно сказать. Мы не видим сегодня протеста там, но совершенно очевидно, что подспудно зреет недовольство. Оно безусловно есть, мы его просто не можем увидеть", - добавил Каспаров.

Как подчеркнул Каспаров, 15% из 140 миллионов населения России выступали против войны по моральным соображениям. И "такие люди в России все еще есть, общество небезнадежно".

"Совершенно очевидно, что на сегодняшний день потенциала для свержения режима даже близко нет. Для массового протеста потенциала тоже нет", - уточнил оппозиционер.

Смерть Навального

Напомним, управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу сегодня, 16 февраля, сообщило, что российский "оппозиционер" Алексей Навальный умер в исправительной колонии. Там он отбывал наказание.

Российские СМИ позже писали о том, что у Навального якобы оторвался тромб.

Более детально о смерти Навального можете узнать в материале РБК-Украина.



