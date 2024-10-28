Возможно ли приглашение Украины в НАТО до завершению войны: ответ британского посла

"Я думаю, что это всегда была позиция Великобритании (относительно того, что Украина должна быть в НАТО, - ред.). Мы считаем, что не только Украина будет в НАТО, но и НАТО будет сильнее с Украиной", - сказал он. он.

Харрис выразил надежду, что скоро будет победа в Украине. "Но после победы, я считаю, угроза от агрессора для безопасности в Европе будет оставаться. И наша перспектива – это перспектива нашего будущего союза с Украиной, и что Украина будет мощным союзником для Великобритании в рамках НАТО, чтобы обеспечить безопасность Европы", - добавил он.

Отвечая на вопрос, возможно ли приглашение Украины в НАТО до завершения войны, Харрис сказал: "Честно, я не знаю, когда и каким образом, но я уверен, что Великобритания будет рядом с Украиной, будет поддерживать Украину на пути в НАТО. Украина сейчас очень близка к НАТО, и из-за нашего оперативного сотрудничества".

Что касается формулы так называемого гибридного членства Украины в НАТО, например, когда гарантии статьи 5 не будут распространяться на какие-либо ее территории, посол ответил: "Я думаю, что это вопрос будущего и не стоит спекулировать по этому поводу".