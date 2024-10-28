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Возможно ли приглашение Украины в НАТО до завершению войны: ответ британского посла

Фото: посол Великобритании в Украине Мартин Харрис (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Александр Белоус

В Лондоне уверены, что Украина должна быть членом НАТО. Пока неизвестно, когда и как она вступит в альянс.

Об этом заявил посол Великобритании в Украине Мартин Харрис в интервью РБК-Украина .

"Я думаю, что это всегда была позиция Великобритании (относительно того, что Украина должна быть в НАТО, - ред.). Мы считаем, что не только Украина будет в НАТО, но и НАТО будет сильнее с Украиной", - сказал он. он.

Харрис выразил надежду, что скоро будет победа в Украине. "Но после победы, я считаю, угроза от агрессора для безопасности в Европе будет оставаться. И наша перспектива – это перспектива нашего будущего союза с Украиной, и что Украина будет мощным союзником для Великобритании в рамках НАТО, чтобы обеспечить безопасность Европы", - добавил он.

Отвечая на вопрос, возможно ли приглашение Украины в НАТО до завершения войны, Харрис сказал: "Честно, я не знаю, когда и каким образом, но я уверен, что Великобритания будет рядом с Украиной, будет поддерживать Украину на пути в НАТО. Украина сейчас очень близка к НАТО, и из-за нашего оперативного сотрудничества".

Что касается формулы так называемого гибридного членства Украины в НАТО, например, когда гарантии статьи 5 не будут распространяться на какие-либо ее территории, посол ответил: "Я думаю, что это вопрос будущего и не стоит спекулировать по этому поводу".

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что воюющая страна не может стать членом НАТО, поэтому приглашение Украины в альянс не стоит на повестке дня.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, если бы в ближайшее время состоялся референдум по вступлению Украины в НАТО, в нем приняли бы участие 82% опрошенных. За вступление проголосовали бы 86% тех, кто намерен принять участие в таком референдуме, против – 10%.

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