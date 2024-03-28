Возможна ли победа Украины в войне пока Путин у власти: что говорит Зеленский

Победа Украины в войне с Россией ослабит диктатора Владимира Путина, однако если наша страна проиграет, он не остановится на достигнутом. Война может прийти и в Европу, и в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью CBS News .

Отвечая на вопрос, можно ли выиграть войну, пока Путин у власти, Зеленский признал, что это будет огромным вызовом.

При этом он отметил, что победа в войне "село за селом" ослабит российского диктатора и предупредил, что если Украина проиграет, Путин не остановится на достигнутом.

"Для него (Путина - ред.) мы являемся сателлитом Российской Федерации. На данный момент это мы, потом Казахстан, потом страны Балтии, потом Польша, потом Германия. По меньшей мере половина Германии", - сказал Зеленский.

По его мнению, Путин полон решимости восстановить бывший Советский Союз в его имперской славе и географических границах.

"Даже завтра ракеты могут полететь в любое государство. Эта агрессия и армия Путина могут прийти в Европу, и тогда граждане Соединенных Штатов, солдаты Соединенных Штатов будут вынуждены защищать Европу, потому что они являются членами НАТО", - подчеркнул президент.

Назвав вторжение России в Украину войной "против демократии, ценностей и всего мира", Зеленский отметил, что, "возможно, некоторые на Западе устали слышать это послание, но устали только те, кто не воюет, кто не знает, что такое война, и кто никогда не терял своих детей".

"США помогают Украине, и мы благодарны за их поддержку, за эту многостороннюю поддержку, но война не идет в Соединенных Штатах", - добавил президент.

Однако, по его словам, война может очень быстро прийти в Европу и США.

"80-е годы, а затем конец 90-х - он (Путин - ред.) никогда не простит этого. Он верит в это. Нам не нужно менять его мнение. Нам нужно изменить его самого. Нам нужно его заменить", - подчеркнул Зеленский, предположив, что Путин затаил обиду из-за распада мира, существовавшего до Холодной войны.