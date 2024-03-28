Возможна ли победа Украины в войне пока Путин у власти: что говорит Зеленский
Победа Украины в войне с Россией ослабит диктатора Владимира Путина, однако если наша страна проиграет, он не остановится на достигнутом. Война может прийти и в Европу, и в США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью CBS News.
Отвечая на вопрос, можно ли выиграть войну, пока Путин у власти, Зеленский признал, что это будет огромным вызовом.
При этом он отметил, что победа в войне "село за селом" ослабит российского диктатора и предупредил, что если Украина проиграет, Путин не остановится на достигнутом.
"Для него (Путина - ред.) мы являемся сателлитом Российской Федерации. На данный момент это мы, потом Казахстан, потом страны Балтии, потом Польша, потом Германия. По меньшей мере половина Германии", - сказал Зеленский.
По его мнению, Путин полон решимости восстановить бывший Советский Союз в его имперской славе и географических границах.
"Даже завтра ракеты могут полететь в любое государство. Эта агрессия и армия Путина могут прийти в Европу, и тогда граждане Соединенных Штатов, солдаты Соединенных Штатов будут вынуждены защищать Европу, потому что они являются членами НАТО", - подчеркнул президент.
Назвав вторжение России в Украину войной "против демократии, ценностей и всего мира", Зеленский отметил, что, "возможно, некоторые на Западе устали слышать это послание, но устали только те, кто не воюет, кто не знает, что такое война, и кто никогда не терял своих детей".
"США помогают Украине, и мы благодарны за их поддержку, за эту многостороннюю поддержку, но война не идет в Соединенных Штатах", - добавил президент.
Однако, по его словам, война может очень быстро прийти в Европу и США.
"80-е годы, а затем конец 90-х - он (Путин - ред.) никогда не простит этого. Он верит в это. Нам не нужно менять его мнение. Нам нужно изменить его самого. Нам нужно его заменить", - подчеркнул Зеленский, предположив, что Путин затаил обиду из-за распада мира, существовавшего до Холодной войны.
Ситуация на фронте
По словам президента Украины Владимира Зеленского, украинские военные смогли стабилизировать ситуацию на фронте. Однако, вероятно, Россия готовит новое контрнаступление.
"Мы стабилизировали ситуацию. Она лучше, чем была два-три месяца назад, когда у нас был большой дефицит артиллерийских боеприпасов, различных видов оружия. Мы абсолютно не видели большого, огромного контрнаступления со стороны России... Они не имели успеха", - сказал Зеленский.
Он отметил, что Россия смогла полностью уничтожить некоторые города и села в Украине. А украинские военные не готовы защищаться от другого большого российского наступления, которое ожидается в ближайшие месяцы.
"У нас не было снарядов, артиллерийских снарядов, много разных вещей", - сказал он.
Президент заявил, что Украине уже сейчас необходима помощь. Ведь новое наступление РФ ожидается где-то в конце мая или в июне.
"А к этому нам нужно не только подготовиться, нам нужно не только стабилизировать ситуацию, потому что партнеры иногда очень радуются, что мы стабилизировали ситуацию. Нет, я говорю, что нам нужна помощь сейчас", - сказал Зеленский.
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