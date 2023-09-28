Возможна ли экстрадиция Коломойского в США: что говорят источники во власти

Источники считают, что олигарха могли лишить гражданства Украины для того, чтобы упростить его экстрадицию, однако некоторые собеседники утверждают, что это наоборот усложняет эту процедуру. Но в любом случае для власти это своеобразный рычаг влияния на Коломойского.

"У президента послали Коломойскому сигнал, что нужно менять культуру ведения бизнеса. Иначе он, как не гражданин Украины, может быть экстрадирован в США. Грубо говоря, посадили на крючок", - предположил в разговоре с изданием влиятельный представитель одной из оппозиционных политсил.

После ряда сентябрьских подозрений эта тема возникла снова, но собеседники отмечают, что это только слухи и пока запрос на экстрадицию от США не поступал.

Дело Коломойского

25 сентября Киевский апелляционный суд рассмотрел жалобу на меру пресечения олигарху Игорю Коломойскому. Его решили оставить под арестом.

До этого, 2 сентября, Шевченковский районный суд избрал Игорю Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 509 млн гривен. Позже залог был увеличен до 3 млрд 891 млн гривен.

На данный момент Коломойского подозревают в завладении 9,2 млрд гривен активов ПриватБанка и в завладении 5,8 млрд гривен.

Напомним, президент Владимир Зеленский лишил гражданства Игоря Коломойского в 2022 году. В 2021 году США ввели санкции против Игоря Коломойского. Поводом для санкций стала, как тогда выразились в Госдепе, "серьезная коррупция", когда Коломойский был главой Днепропетровской ОДА в 2014-2015 года.