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Возможна ли экстрадиция Коломойского в США: что говорят источники во власти

Фото: Игорь Коломойский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Ульяна Безпалько, Наталия Гурковская

Возможность экстрадиции Игоря Коломойского в США может стать удобным инструментом для воздействия на олигарха.

Об этом сообщили РБК-Украина информированные собеседники во властных кругах.

Источники считают, что олигарха могли лишить гражданства Украины для того, чтобы упростить его экстрадицию, однако некоторые собеседники утверждают, что это наоборот усложняет эту процедуру. Но в любом случае для власти это своеобразный рычаг влияния на Коломойского.

"У президента послали Коломойскому сигнал, что нужно менять культуру ведения бизнеса. Иначе он, как не гражданин Украины, может быть экстрадирован в США. Грубо говоря, посадили на крючок", - предположил в разговоре с изданием влиятельный представитель одной из оппозиционных политсил.

После ряда сентябрьских подозрений эта тема возникла снова, но собеседники отмечают, что это только слухи и пока запрос на экстрадицию от США не поступал.

Дело Коломойского

25 сентября Киевский апелляционный суд рассмотрел жалобу на меру пресечения олигарху Игорю Коломойскому. Его решили оставить под арестом.

До этого, 2 сентября, Шевченковский районный суд избрал Игорю Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 509 млн гривен. Позже залог был увеличен до 3 млрд 891 млн гривен.

На данный момент Коломойского подозревают в завладении 9,2 млрд гривен активов ПриватБанка и в завладении 5,8 млрд гривен.

Напомним, президент Владимир Зеленский лишил гражданства Игоря Коломойского в 2022 году. В 2021 году США ввели санкции против Игоря Коломойского. Поводом для санкций стала, как тогда выразились в Госдепе, "серьезная коррупция", когда Коломойский был главой Днепропетровской ОДА в 2014-2015 года.

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Соединенные Штаты АмерикиИгорь Коломойский