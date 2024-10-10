Может ли война закончиться в 2025 году, как об этом сказал Зеленский: мнение эксперта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на поле боя дает возможность принять меры, которые положили бы конец войне не позднее чем в 2025 году. Однако важна не сама фраза "окончание войны", а то, как это произойдет.

Что сказал Зеленский о возможности окончания войны в 2025 году?

С соответствующим заявлением о возможности завершить войну не позднее 2025 года украинский лидер выступил во время саммита "Украина - Юго-Восточная Европа" в Хорватии.

"В октябре, ноябре и декабре мы имеем шанс продвинуть ситуацию в сторону мира и крепкой стабильности. Ситуация на поле боя создает возможность сделать этот выбор. Выбор для решительных действий, чтобы закончить войну не позднее 2025 года", - сказал Зеленский.

По его словам, документ "Основы мира", в котором будут изложены подробные условия для справедливого завершения войны, будет готов к ноябрю. Он отметил, что РФ избегает честной дипломатии, поэтому Украина разработала план действий, который может преодолеть разрыв между нынешней ситуацией и успешным проведением саммита мира.

Президент рассказал, что в первом пункте плана победы говорится, будет ли преодолена проблема дефицита геополитической определенности в Европе. Поскольку, по его мнению, без этого мир невозможен. Именно поэтому "реальными шагами к нему является приглашение в НАТО и будущее членство Украины в Альянсе".

Может ли война завершиться в следующем году: мнение эксперта

Как заметил военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман, точно говорить о том, что именно имел в виду под возможностью окончания войны в 2025-м, учитывая ситуацию на поле боя, сказать трудно. Поскольку глава государства информацией, получаемой в частности на Ставке верховного главнокомандующего. Поэтому можно только полагаться на эти слова.

"Я думаю, что подразумевалось истощение войск РФ, их неудачные наступательные действия, несмотря на то, что они захватили несколько наших городов. Но учитывая те потери, которые они понесли и которые планировали, то их наступление по большому счету не удалось. Точнее он удался очень частично", - считает Гетман.

К тому же, по мнению эксперта, разговоры между политическим руководством Украины и стран НАТО о том, что вполне возможно, наши Силы обороны получат дополнительные средства поражения, средства защиты, скорее всего, дали возможность президенту говорить такие слова.

"Но мы понимаем, что слова базировались на очень серьезной информации, которой владеет военно-политическое руководство Украины. Мы можем только предполагать о чем именно там идет речь", - подчеркнул Гетьман.

Он обратил внимание на многочисленные прогнозы, начиная от просто аналитических мнений разных специалистов, в том числе зарубежных, до представителей разнообразных разведок, что якобы действительно есть вероятность того, что война закончится в 2025 году. Но эксперт отмечает - неизвестно как именно она завершится.

"Война не заканчивается ничьей как в спорте. Здесь или поражение, или победа. Поэтому когда мы говорим об окончании войны, то нужно более детализировано разобраться, что подразумевается. На какие границы мы выйдем? На границы 1991 года? Или на границы 2022 года? Это будет перемирие? Что это будет? То есть просто так ничего не заканчивается", - акцентировал Гетьман.

И потому как именно война закончится - это главный вопрос. Слова "окончание войны" - это вершина айсберга, а сущность - это как именно и что подразумевается. Вот об этом нужно говорить, добавляет собеседник.

Мирный план Украины по справедливому завершению войны

Напомним, что Украина в рамках подготовки ко второму саммиту мира, который планируют провести до конца этого года, разработала план победы, рассчитанный на скорые решения партнеров с октября по декабрь 2024 года.

Президент Владимир Зеленский уже представил этот план главе Белого дома Джо Байдену и кандидатам в президенты США Камале Харрис и Дональду Трампу. В рамках своего международного турне он сегодня представил документ премьер-министру Британии Киру Стармеру. Также покажет план и лидерам Франции, Италии и Германии.

Глава государства рассказал, что затем подробно представит план победы всем лидерам стран-участниц формата "Рамштайн", встречу которых пока перенесли, но дату еще не определили.

Подробно пункты плана не раскрывают, но известно, что одной из его составляющих является приглашение Украины в НАТО. Сами украинцы еще не видели плана. Как объяснял глава ОП Андрей Ермак, причиной тому - напряженная президентская кампания в США. Он пообещал, что документ будет представлен украинцам после презентации партнерам. Но частично, ведь "некоторые детали закрыты".