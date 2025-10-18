Может ли "Укрпочта" иметь банк: что говорят в Фонде гарантирования вкладов

"Вероятно, что может, если будет иметь работающую бизнес-модель. Важна репутация инвестора и является ли этот бизнес прибыльным. Для управления банком "Укрпочта" и сама должна быть сильной и способной организацией", - сказала она.

Директор-распорядитель добавила, что НБУ должен определять жизнеспособность бизнес-модели, если такую предложит "Укрпочта".

Роль ФГВФЛ возникает только, когда НБУ признает банк (в том числе, тот, который хочет получить "Укрпочта") неплатежеспособным. Фонд может передать активы такого банка инвестору или продать его имущество.