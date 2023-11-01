Может ли Украина получить внеатмосферную систему ПРО Arrow 3: мнение эксперта
Украина, вероятно, не получит системы противоракетной обороны Arrow 3, которые способны сбивать баллистические ракеты.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил эксперт по авиации и ракетному вооружению Валерий Романенко.
По его словам, получение Украиной Arrow 3 невозможно, поскольку их всего произведено немного. При этом такие системы гораздо дороже чем зенитные ракетные комплексы Patriot или SAMP-T.
"Таких денег нет ни у Украины, ни у наших союзников. Они нам не могут достаточное количество Patriot передать, у нас на всю Украину две батареи, а это всего лишь один прикрытый город. Если говорить об Arrow 3, то у Израиля всего одна батарея, а разговоры о развертывании в Германии - это все еще о перспективе", - отметил эксперт.
Он рассказал, что если такие системы покажут высокую эффективность, то их быстрее начнут производить серийно, но пока "это штучное изделие".
Система ПРО Arrow 3
Напомним, вчера, 31 октября, стало известно о том, что Израиль впервые применил внеатмосферную систему ПРО Arrow 3. При помощи нее была сбита баллистическая ракета, которую запустили с территории Йемена.
Система является наивысшим элементом эшелонированной противовоздушной обороны в Израиле и способна уничтожать цели на высоте до 100 километров.
Более детально об Arrow 3 можете узнать в материале РБК-Украина.
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