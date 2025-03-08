Может ли ТЦК присылать повестки раз в месяц и как сняться с розыска: разбор от юриста

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Какая ответственность за неявку по повесткам

Учитывая действующее мобилизационное законодательство, в частности:

Законы Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации"; "О воинской обязанности и военной службе"; "О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов", постановление КМУ №560 и т.д.

существует три вида повесток – для уточнения данных, для прохождения ВВК и мобилизационная повестка (так называемая "боевая"). И именно в такой последовательности должны поступать повестки от ТЦК и СП.

За игнорирование повестки в период военного времени в Украине предусмотрена административная и уголовная ответственность.

В случае неявки по первым двум видам повесток, то есть когда имеется нарушение порядка воинского учета, законодательства об обороне, мобилизации и мобилизационной подготовке – приведет к админответственности по статьям 210, 210-1 КУоАП.

Военнообязанные, которые уклоняются от призыва, могут быть оштрафованы на сумму от 30 до 50 необлагаемых минимумов. При повторном нарушении штраф увеличивается (до 50-100 минимумов – зависит от первоначальной суммы).

Если человек не явился по первым двум видам повесток, то каждая из них будет действовать и иметь юридическую силу до момента привлечения лица к ответственности и наказания – штрафа.

В то же время лицо-нарушителя ТЦК и СП также объявляют в "розыск". Эти сведения вносят в реестр "Призывников, военнообязанных и резервистов" и автоматически передаются в интегрированную информационно-поисковую систему МВД.

Ограничений нет. Сколько раз присылают повестки после уплаты штрафа

Совет: Я не советую рассчитывать на то, что в случае доставки работниками полиции человека, которого объявили в розыск, ему удастся получить только протокол и постановление о привлечении к административной ответственности.

Обычно таких лиц сразу направляют на ВВК и выдают мобилизационный приказ по ним. То есть попав в ТЦК и СП такие лица в большинстве случаев становятся мобилизованными.

После уплаты штрафа за предыдущую неявку в отправке новых повесток нет (galinfo.com.ua)

Учитывая это, в ТЦК и СП нет никакой необходимости отправлять множество повесток одну за другой, ведь первая повестка действует или до момента мобилизации человека, на которого она была выписана, или до привлечения его к административной ответственности.

Обратите внимание. В случае, когда вы платите штраф, то обязательно надо проконтролировать, внесли ли по вам сведения о снятии с розыска – именно в реестре "Призывников, военнообязанных и резервистов", поскольку нередки случаи, когда ТЦК и СП не соблюдают процедуры и не вносит эти данные, что в свою очередь является нарушением прав военнообязанного.

После уплаты штрафа ТЦК и СП не ограничены выдать или отправить новую повестку с таким же требованием.

Отдельно замечу, что в случае выявления работниками ТЦК и СП изменения персональных данных военнообязанного (сведения о семейном положении, состоянии здоровья, адреса места жительства/пребывания, номеров средств связи и адреса электронной почты (при наличии электронной почты), образования, места работы, должности) о которых военнообязанный не сообщил вовремя, ему также может быть направлена/вручена повестка для уточнения учетных данных.

В этой ситуации также в реестр может быть внесена отметка о нарушении правил воинского учета, что соответственно будет иметь негативные последствия для военнообязанного.

Таким образом, ТЦК и СП не ограничиваются количеством направлений повесток в случае окончания действия предыдущих вызовов военнообязанных.

За неявку по мобилизационной повестке, которая содержит категорическое предписание об отправке на сборный пункт в определенный день и время – наступает уголовная ответственность, предусмотренная ст. 336 Уголовного Кодекса Украины. За такие действия во время военного положения предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Есть ли уважительные причины неявки по боевой повестке

Да. Закон считает уважительной причиной для неявки смерть родственника (жены/мужа, родителей, детей, бабушки/дедушки), заболевание (из перечня официально признанных), обстоятельства непреодолимой силы или чрезвычайная ситуация (стихийное бедствие, техногенная катастрофа), выполнение профессиональных или служебных обязанностей (работники критической инфраструктуры, госслужащие).

Но все эти причины неявки должны быть документально подтверждены – это обязательное требование особенно если получили повестку на отправку в ряды ВСУ.

В случае нарушения законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации, задерживать военнообязанных могут исключительно сотрудники Национальной полиции, которые доставляют нарушителя в ТЦК.