Может ли Трамп пойти на условия Путина, чтобы добиться перемирия в Украине: мнение эксперта

Американский президент Дональд Трамп быстро меняет свои векторы. Он стремится показать результат по прекращению войны в Украине как можно быстрее.

Эксперт отметил, что нельзя полностью отбрасывать давление со стороны Трампа на российского диктатора Владимира Путина для достижения перемирия в Украине.

"Но мы видим, что у Трампа векторы меняются очень быстро. Я все-таки не психолог, мне не хватает профессиональных знаний для таких оценок 100%, но, мне кажется, он не может долго выдерживать внимание на каком-то одном векторе. То есть, для того, чтобы осуществлять такие вот санкции, санкции... И его поджимает время", - пояснил он.

Магда считает, что Трамп стремится достичь быстрого успеха, но пока ему трудно это сделать. Он также отмечает, что хотя на сайте Белого дома было заявлено о "50 победах за 50 дней", эти победы не выглядят впечатляющими.

РБК-Украина спросило эксперта, обязательно ли сорвется 30-дневное перемирие, на что он ответил, что это, безусловно, произойдет из-за России.

"Конечно сорвется. А что, за годы АТО, ООС были перемирия, которые не были сорваны? У России это уже наработанные механизмы. Тот, кто доверяет России, он сам себя обманывает без посторонней помощи. И об этом надо говорить, это надо понимать и это надо подчеркивать. Очень простая формула. Это то, на чем Россия просто постоянно опирается, на чем она живет. И это факт. И мы, соответственно, должны это доносить", - подытожил он.