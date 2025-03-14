Чи може Трамп піти на умови Путіна, аби домогтися перемир'я в Україні: думка експерта

Експерт зазначив, що не можна повністю відкидати тиск з боку Трампа на російського диктатора Володимира Путіна для досягнення перемир'я в Україні.

"Але ми бачимо, що у Трампа вектори змінюються дуже швидко. Я все-таки не психолог, мені бракує фахових знань для таких оцінок 100%, але, мені здається, він не може довго витримувати увагу на якомусь одному векторі. Тобто, для того, щоб здійснювати такі от санкції, санкції... І його підтискає час", - пояснив він.

Магда вважає, що Трамп прагне досягти швидкого успіху, але наразі йому важко це зробити. Він також зазначає, що хоча на сайті Білого дому було заявлено про "50 перемог за 50 днів", ці перемоги не виглядають вражаючими.

РБК-Україна запитало експерта, чи обов'язково зірветься 30-денне перемир'я, на що він відповів, що це, безумовно, станеться через Росію.

"Звичайно зірве. А що, за роки АТО, ООС були перемир'я, які не були зірвані? У Росії це вже напрацьовані механізми. Той, хто довіряє Росії, він сам себе обманює без сторонньої допомоги. І про це треба говорити, це треба розуміти й на цьому треба наголошувати. Дуже проста формула. Це те, на чому Росія просто постійно опирається, на чому вона живе. І це факт. І ми, відповідно, маємо це доносити", - підсумував він.