Может ли Россия нанести ракетный удар по Украине на Пасху: что говорят в Воздушных силах

"Мы не можем исключать то, что подлый и коварный враг может просто навредить, испортить людям праздник прямо в Пасхальную ночь, нанеся свои ракетные удары", - отметил он.

Как отметил Евлаш, в свою очередь Воздушные силы Украины ждут и готовы к отражению нападения противника.

"Однако людям нужно быть внимательными в любое время, несмотря это Пасха или просто обычный какой-то среднестатистический день", - предупредил спикер.