Может ли Россия нанести ракетный удар по Украине на Пасху: что говорят в Воздушных силах

В Воздушных силах не исключают возможных атак российских войск по Украине в Пасхальную ночь, и заявили о готовности к отражению вероятных нападений противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Илью Евлаша в эфире телемарафона.
"Мы не можем исключать то, что подлый и коварный враг может просто навредить, испортить людям праздник прямо в Пасхальную ночь, нанеся свои ракетные удары", - отметил он.
Как отметил Евлаш, в свою очередь Воздушные силы Украины ждут и готовы к отражению нападения противника.
"Однако людям нужно быть внимательными в любое время, несмотря это Пасха или просто обычный какой-то среднестатистический день", - предупредил спикер.
Усиление мер безопасности перед Пасхой
Напомним, в этом году украинцы отмечают Пасху 5 мая. Однако, через военные действия празднование будет проходить с определенными ограничениями.
Так, Центр противодействия дезинформации СНБО Украины предостерегает о возможных ракетных провокациях со стороны России во время Пасхальных праздников.
Кроме того, СБУ проводила меры безопасности в центре Киева. Среди основных локаций были Софийская и Михайловская площади и прилегающая местность.
Также в Украине во время Пасхальных праздников будут дежурить более 7 тысяч спасателей и более 2200 единиц спецтехники для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.