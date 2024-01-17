Может ли Россия открыть новый фронт во время войны против Украины: мнение Данилова
У России нет возможности начинать войны против других стран в то время, как ее армия находится на территории Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в эфире телемарафона.
"Возможности у Российской Федерации открывать новые фронты нет совсем до тех пор, пока они находятся на территории Украины", - подчеркнул Данилов.
Он также добавил, что когда оккупанты покинут территорию Украины, "возможностей вести какие-либо войны у них не будет вообще".
При этом Данилов прокомментировал статью Bild о том, что Германия якобы готовится к гибридной российской атаке на восточный фланг НАТО, которая может произойти в феврале. Такая ситуация "повлияет на помощь Украине", утверждали журналисты.
Как отметил секретарь СНБО, он более чем уверен, что союзники продолжат помогать нашей стране.
"Они понимают: если у нас будет проседать ситуация на фронте и мы будем проигрывать, то у них могут начаться проблемы с Россией. Мы готовы отстаивать свою независимость и уничтожать врага, а страны НАТО точно нам будут помогать, потому что они не имеют никакого желания вести прямую войну с РФ", - добавил он.
По его мнению, в мире уже давно ведутся информационная и торговая войны с Россией.
Что предшествовало
Напомним в Европе растет обеспокоенность тем, что Россия может напасть в ближайшие несколько лет.
В частности, немецкие аналитики утверждают, что российскому диктатору Владимиру Путину нужно около шести лет для того, чтобы подготовиться к нападению на НАТО.
Также премьер Польши Дональд Туск допускает, что Россия может атаковать Европу в ближайшие несколько лет. Условием для этого является очевидное превосходство России в военных возможностях.
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