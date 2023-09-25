Может ли Россия стать миролюбивой после ухода Путина: оценка главы МИД Финляндии

"Я думаю, что многие, возможно, еще не осознали, что это не просто война Путина. Кажется, что российская машина, так сказать, готовилась к этому очень долго", - подчеркнула она.

Валтонен напомнила, что Россия вторглась в Грузию в 2008 году и аннексировала Крым в 2014 году. И Путин за время своего правления "построил вокруг этого инфраструктуру".

"Могло быть два десятилетия, чтобы кто-то (в России - ред.) сказал ему (Путину - ред.), что это ненормально. Поэтому если Путин уйдет, очень маловероятно, что Россия каким-то образом станет миролюбивой нормальной демократией", - добавила Валтонен.

Она уточнила, что на Западе хотят, чтобы Россия открылась для гражданского общества и стала нормальной демократией.

"Но, надеясь на это, мы должны готовиться к худшему, а худшее - это то, что Россия останется такой, какая она есть, а в будущем, возможно, будет еще хуже", - добавила министр.

Возможен ли развал России после ухода Путина

Напомним, еще в прошлом году эстонская разведка предполагала, что Россия не развалиться в случае уходе Путина.

Это связано с тем, что диктатор строил свою систему более 20 лет.