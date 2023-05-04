Может ли Россия провести масштабное наступление в Украине в этом году: оценка разведки США

"Фактически, если Россия не начнет обязательную мобилизацию и не обеспечит значительные поставки боеприпасов от третьих лиц, помимо существующих поставок из Ирана и других стран, ей будет все труднее поддерживать даже скромные наступательные операции", - заявила она во время выступления в комитете Сената по вооруженным силам.

По ее словам, российский диктатор Владимир Путин умерил свои амбиции в Украине. Теперь он, вероятно, считает победой "закрепление контроля над оккупированной территорией на востоке и юге Украины и обеспечение того, чтобы Украина не стала членом НАТО".

Хэйнс также отметила, что считает маловероятным согласие России на "паузу" в боевых действиях в этом году, только если на это не повлияют политические факторы.

Директор Нацразведки добавила, что россияне готовят новые оборонительные позиции, а в апреле "оккупировали меньше территории, чем в течение любого из трех предыдущих месяцев".