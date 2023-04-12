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Россия в ожидании наступления ВСУ построила три линии обороны, - британская разведка

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Украина, Среда 12 апреля 2023 09:01
Россия в ожидании наступления ВСУ построила три линии обороны, - британская разведка Фото: наступление ВСУ столкнется с обороной (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В последние недели Россия продолжает строить обширную линейную оборону в Запорожской области на юге Украины. Скорее всего, за этот район отвечает Южная группировка войск России (ЮГВ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечаются в сводке, в настоящее время Россия завершила создание трех уровней оборонительных зон примерно на 120 км в этом секторе. Они состоят из передней линии передовых боевых позиций, а затем двух зон почти непрерывной, более сложной обороны. Каждая зона находится примерно на 10-20 км позади той, что впереди.

По данным британской разведки, Россия, вероятно, приложила значительные усилия для этих оборонительных сооружений, потому что убеждена, что Украина рассматривает возможность атаки на город Мелитополь.

"Оборона потенциально может стать серьезным препятствием, но ее полезность почти полностью зависит от ее поддержки достаточным количеством артиллерии и личного состава. Остается неясным, может ли ЮГВ в настоящее время собрать эти ресурсы", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки, в последние недели нехватка артиллерийских боеприпасов у России обострилась до такой степени, что на многих участках фронта действуют очень низкие нормы.

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