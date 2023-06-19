Может ли Россия подорвать Запорожскую АЭС: ответ Подоляка

"У них (россиян - ред.) есть только террористические инструменты, такие как подрыв ГЭС. И Россия использовала этот инструмент, пытаясь доказать миру: давайте вы перестанете помогать Украине, вы заставите Украину признать наше право их убивать, историческое право их мордовать, вы признаете, что мы должны оставаться на части территории Украины, а мы будем дальше провоцировать Украину, будем дальше пробовать ее уничтожить и так далее. Но вы сегодня должны это все признать, иначе мы будем использовать терроризм как таковой", - объясняет Подоляк.

Он иронически добавил - мир понимает, что Украина будет отказываться от таких "предложений".

"У России есть, безусловно, такая опция, как ЗАЭС, и мы должны об этом постоянно говорить. Потому что экологическая катастрофа после подрыва Каховской ГЭС - это ничто по сравнению с экологической катастрофой панъевропейского уровня при попытке России взорвать ЗАЭС", - акцентировал Подоляк.

Он отметил, что Россия устами диктатора Владимира Путина сказала одну простую вещь: смотрите, подсознательно мы понимаем, что мы проигрываем войну и оставим территорию Украины.

"Но какую территорию Украины мы оставим? Максимально разрушена. Мы хотим, чтобы вы ощущали последствия этой войны. Мы будем уничтожать, выжигать все, что у вас есть", - говорит Подоляк.

По его мнению, есть ряд предохранителей, которые помогут не допустить рокового сценария на ЗАЭС.

"Во-первых, признать, что есть риски, не притворяться, что рисков нет. Во-вторых, признать, что это риски, связанные с атомной отраслью. И в-третьих, есть план, предложенный Украиной: зона демилитаризации и обязательный вывод тяжелой техники россиян или просто россиян в полном объеме. Персонал исключительно украинский, хотите там поставить мониторинговую миссию МАГАТЭ - поставьте", - говорит Подоляк.

Он добавил, что в контексте от глобального сообщества есть один инструмент достаточно жесткий - это санкции против "Росатома".

Ситуация на ЗАЭС

Напомним, что весной прошлого года Запорожская атомная электростанция была захвачена российскими войсками, объект контролируется российской компанией "Росатом". При этом станцию продолжает обслуживать украинский персонал под контролем оккупантов.

Отметим, что в последнее время россияне ужесточают милитаризацию станции. Кроме того, после подрыва Каховской ГЭС, риски для атомной станции возросли.

Уничтожение россиянами плотины создало угрозу безопасности функционирования ЗАЭС из-за снижения уровня воды в пруду-охладителе.

На фоне чего 15 июня временно оккупированную ЗАЭС инспектировал гендиректор МАГАТЭ Гросси. Он констатировал, что уровень воды остается на достаточном уровне, чтобы станция могла поддерживать безопасность "определенное время".

Между тем, президент Владимир Зеленский высказал мнение - Россия хочет вподорвать Запорожскую атомную электростанцию, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине, а также чтобы "мир давил на Киев, требуя остановить конфликт".

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