Может ли РФ ударить по Украине в годовщину масштабного вторжения: мнение Буданова

Во время общения с журналистами у Буданова спросили, могут ли россияне нанести удар по Украине в третью годовщину масштабного вторжения. На это глава ГУР ответил коротко.

"Может произойти, он возможен", - ответил Буданов.

Вторжение РФ в Украину 24 февраля 2022 года

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, осуществив ракетные удары по военным и гражданским объектам в разных регионах страны. Российские войска перешли границу с севера, востока и юга, атакуя Киев, Харьков, Чернигов, Мариуполь, Херсон и другие города.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и призвал мировое сообщество к решительным действиям для поддержки Украины.

Украинская армия и народ оказали ожесточенное сопротивление, что сорвало планы Кремля на быстрый захват страны. В результате вторжения тысячи людей погибли, миллионы стали беженцами, а российские войска совершили многочисленные военные преступления.

Западные страны ввели беспрецедентные санкции против РФ и начали предоставлять Украине военную, финансовую и гуманитарную помощь. Несмотря на значительные потери, Украина продолжает борьбу за свою независимость и территориальную целостность

Рекордный обстрел Украины в ночь на 23 февраля этого года

Напомним, этой ночью российская армия атаковала не только Киев, но и Одессу, Запорожье и Кривой Рог. Россияне запускали беспилотники по типу "Шахед" и баллистические ракеты.

Впоследствии стало известно, что ночь на 23 февраля Россия выпустила по Украине рекордное количество дронов - 267 единиц.