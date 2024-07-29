RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Может ли Путин поехать на второй саммит мира: каковы прогнозы Украины

Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина до конца этого года планирует провести уже второй саммит мира, на который планируют пригласить представителей России. Участие страны-агрессора, как и диктатора Владимира Путина, пока кажется маловероятным.

Более детально о том, может ли глава Кремля участвовать в саммите, - в материале РБК-Украина ниже.

Содержание:

Может ли Путин быть на саммите 

Украина уже провела первый саммит мира, он состоялся в Швейцарии 15-16 июня. Тогда Россию на мероприятие не звали, поскольку к ее возможному участию надо было “подготовиться”. В частности, Украина хочет подготовить ко второму саммиту мирный план, который могут в ходе мероприятия представить стране-агрессору. 

Подготовка ко второму саммиту уже начинается. Планируется провести три встречи на уровне советников глав государств по вопросам энергетической и ядерной безопасности, продовольственной безопасности и обмена пленными всех на всех. 

Украинские чиновники, в том числе и президент Украины Владимир Зеленский, уже неоднократно выражали надежду, что представитель РФ поедет на второй саммит мира. 

В частности, в интервью Bloomberg глава украинского государства не исключал возможность приглашения Путина на саммит мира. Но Зеленский сомневается в том, что диктатор может приехать на мероприятие. 

"Мне кажется, что он боится выезжать из России. Может к этому моменту в Кремле будет другой человек, ну что ж - будет другой", - рассказал президент Украины. 

Что говорил диктатор о мирной инициативе Киева

Стоит заметить, что сам глава Кремля был немногословен относительно украинской инициативы провести саммит мира. 

В апреле во время встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко он, комментируя тогда еще предстоящий первый саммит мира, обиделся, что Россию не пригласили и говорили, что она “отказывается от участия”. 

"Но еще раз хочу подчеркнуть, что мы "за", но только не в формате навязывания нам каких бы то ни было схем, которые ничего не имеют общего с действительностью", - добавлял он. 

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков жаловался, что саммит мира - это ультимативные условия для его страны. По его словам, РФ в подобных саммитах "участвовать не собирается". 

Напомним, ранее РБК-Украина писало о том, как Украина готовится ко второму саммиту мира.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссийская ФедерацияСаммит мираВойна в Украине