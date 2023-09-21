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Может ли Польша заблокировать вступление Украины в ЕС: мнение эксперта

Четверг 21 сентября 2023 21:26
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Может ли Польша заблокировать вступление Украины в ЕС: мнение эксперта Фото: эксперт ответил, может ли Польша заблокировать вступление Украины в ЕС (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Левицкий
Эксперт: Лукаш Адамский

Польша, вероятно, захочет урегулировать с Киевом проблемы в вопросе зерна, прежде чем одобрит членство Украины в Евросоюзе.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил польский политический аналитик Лукаш Адамский.

Он напомнил, что расширение Евросоюза - это политический процесс, который требует согласия всех государств блока.

"В ситуации, когда Польша - крупнейший западный сосед Украины и аграрная страна, - Украина будет вынуждена так или иначе разговаривать с Польшей, на каких условиях интегрироваться так, чтобы польский аграрный рынок не был уничтожен", - уточнил Адамский.

По его мнению, такие переговоры станут сложным процессом, но при доброй воле проблему можно будет урегулировать.

Что предшествовало

Напомним, 15 сентября Польша продлила запрет на импорт зерна из Украины в одностороннем порядке, несмотря на то, что Еврокомиссия отменила соответствующие меры.

Позже министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что его страна не одобрит членство Украины в ЕС, если проблему с зерном не решат.

Более детально о конфликте между Польшей и Украиной можете узнать в материале РБК-Украина.

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