Может ли нехватка снарядов привести к российскому прорыву: мнение эксперта

Владислав Селезнев согласился, что нехватка снарядов создает риски потери территории.

"Но могут ли такие риски быть масштабируемыми до уровня прорыва на расстояние в несколько десятков километров? Пожалуй, нет. Потому что враг тоже теряет ресурсы и несет потери", - пояснил Селезнев.

По его мнению, у россиян еще могут быть определенные успехи, но на тактическом уровне, с продвижением в несколько сотен метров, возможно, на несколько километров.

"Однако вряд ли стоит говорить о ситуации настоящего прорыва фронта, как, например, было в сентябре 2022-го, когда мы освобождали Харьковскую область", - сказал он.

Кроме того, эксперт не верит в возможность внезапного прорыва на каком-то из направлений. По его словам, в нынешней войне обе стороны ведут достаточно эффективную разведку.

"А значит, планирование крупных внезапных операций сейчас физически невозможно. Любое движение как украинских Сил обороны, так и вражеской армии будет замечено заранее", - подчеркнул он.

Детальнее о том, как ВСУ закрывают "болевые точки" на фронте и решится ли результат войны летом, можно прочитать в материале РБК-Украина.

Нехватка боеприпасов

За последние месяцы на фронте у Вооруженных сил Украины возникла острая нехватка артиллерийских боеприпасов. Недавно по этой причине нашим бойцам пришлось отступить из Авдеевки, а также потерять еще несколько населенных пунктов Донецкой области.

В феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага обнаружила 800 тысяч артиллерийских боеприпасов на военные нужды Украины: полмиллиона калибра 155 мм и 300 тысяч калибра 122 мм. Однако для их закупки нужно было собрать средства.

На днях Павел заявил, что союзники уже обнаружили практически все необходимые средства для закупки анонсированной партии.

В то же время, премьер-министр Чехии Петр Фиала заявлял, что чешской инициативе пообещали еще 200 тысяч боеприпасов для Украины в необязательном порядке.

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