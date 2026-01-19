Может ли Киев полностью остаться без тепла: эксперт дал четкий ответ

По его словам, ни одна страна Европы не смогла бы так эффективно отреагировать на последствия рекордного обстрела, понесенного Киевом в ночь на 9 января, и столь быстро возобновить теплоснабжение. Коммунальные службы сработали слаженно и эффективно, что позволило спасти систему в целом.

"Во-первых, была подготовка. И "Киевтеплоэнерго" к такому сценарию готовилось. Инструктировали ответственных по домам, делали тренировки, что делать. И когда нам уничтожили крупнейшие источники тепла, они быстро слили воду, там, где его точно не будет. И начали подключать другие источники, потому что в Киеве есть 180 отдельных котельных, разбросанных по городу. Одновременно восстанавливая то, что повреждено. Даже отключали горячую воду, снижали температуру теплоносителя, чтобы подключить как можно больше домов к тем источникам, которые работают. Чтобы у людей было хотя бы не -5, а +10. И самое главное - система отопления уцелела в этой ситуации. Честно, я уверен, что ни одна страна Европы ничего такого сделать была бы не способна", - заявил Александр Харченко.

Он отметил, что киевские власти, готовясь к обстрелам, установили резервные генераторы и обеспечили дополнительно 56 мегаватт, если бы не это - ситуация была бы гораздо хуже.

"Если на самом деле, Киев сделал больше, чем вся страна вместе. Так честно, моя личная оценка. То есть количество закупленного газопоршневого оборудования, и установленного. 56 мегаватт они установили. И если бы не эти 56 мегаватт, и если бы не резервные генераторы, которых Киев имел больше, чем кто-либо, ситуация была бы кратно хуже. Киев бьют больше всего, это объективно. В Киеве сконцентрировано наибольшее количество ударов. А сами ТЭЦ, к сожалению защитить физически нереально", - заявил эксперт.

Эксперт подчеркнул, что не видит такого сценария, что Киев полностью останется без отопления.

"Возможно ли такое, что Киев полностью останется без отопления? Нет, я не вижу такого сценария, в принципе. По меньшей мере 60-70% Киева всегда будут иметь отопление, даже после худших атак. Да, возможно будут элементы, когда в отдельных районах будут снова сливать воду, потом снова набирать. Это возможные операции", - отметил директор Центра исследований энергетики.