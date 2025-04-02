Может ли Европа заменить Украине помощь от США: ответ главы МИД Литвы

Вряд ли Европа сможет полностью заменить Украине помощь от США. Поскольку есть критические поставки, замены которым в Европе нет.

"Есть критические поставки, заменителей которым мы не имеем, и мы все знаем, что это. Вот почему мы должны продолжать сотрудничать с США", - говорит он.

Другое дело, по словам министра, что надо больше сотрудничать между ЕС и Украиной как будущим членом ЕС в оборонной промышленности, в частности, Литва уже инвестирует в оборонную промышленность Украины.

"И мы ищем проекты сотрудничества между нашими компаниями. И я верю, что мы будем сильнее с собственным производством и не будет пробелов между Украиной и Европой в том, что мы производим. Это наша цель", - добавил Будрис.