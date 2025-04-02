Может ли Европа заменить Украине помощь от США: ответ главы МИД Литвы
Вряд ли Европа сможет полностью заменить Украине помощь от США. Поскольку есть критические поставки, замены которым в Европе нет.
Такое мнение в интервью РБК-Украина высказал министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.
"Есть критические поставки, заменителей которым мы не имеем, и мы все знаем, что это. Вот почему мы должны продолжать сотрудничать с США", - говорит он.
Другое дело, по словам министра, что надо больше сотрудничать между ЕС и Украиной как будущим членом ЕС в оборонной промышленности, в частности, Литва уже инвестирует в оборонную промышленность Украины.
"И мы ищем проекты сотрудничества между нашими компаниями. И я верю, что мы будем сильнее с собственным производством и не будет пробелов между Украиной и Европой в том, что мы производим. Это наша цель", - добавил Будрис.
Помощь Украине от ЕС
Страны Европы с первых дней масштабного вторжения оказывают помощь Украине в борьбе с агрессией РФ.
Так, в середине марта ЕС предложил создать фонд для отправки военной помощи Украине на сумму от 20 до 40 млрд евро. Фонд будет действовать на основе добровольного участия, чтобы избежать вето со стороны Венгрии.
А 1 апреля стало известно, что Украина в рамках программы Ukraine Facility, получила очередной транш помощи. Размер поддержки составил 3,5 млрд евро (3,79 млрд долларов).
Уточним и тот факт, что в Европе ни раз уже отмечали угрозу для стран ЕС со стороны РФ. Недавно издание FT со ссылкой на комментарии министров обороны написало, что прекращение огня в Украине резко повысит угрозу безопасности для стран Балтии. Там считают, что РФ не прекратит перевооружение и переброску войск на северо-восточный фланг НАТО.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.