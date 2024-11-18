Может ли разрешение на удары вглубь РФ изменить ход войны: оценка экспертов

Влияние решения на ход войны

"Принципиальный вопрос в том, сколько таких ракет имеют Силы обороны, чтобы можно было изменить ситуацию на фронте и выполнить основную задачу - остановить вражеское продвижение", - подчеркнул Романенко.

Он считает, что вопрос количества ракет может проясниться уже в ближайшее время.

В свою очередь Фесенко отмечает, что по территории России вряд ли будет настолько массированная атака, как 17 ноября, когда оккупанты выпустили по Украине 120 ракет.

"Мы будем точечно бить по объектам, что даст ограниченный, но все же важный для нас эффект. Кроме того, это будет означать рост цены войны для России. И давление на Россию - это усиление наших позиций перед возможными переговорами в будущем", - добавил он.

Реакция России и Трампа

Как допускает политолог, избранный президент США Дональд Трамп вряд ли отменит такое разрешение на удары по России ракетами ATACMS, если они будут ограничены только Курской областью.

"Президент Трамп будет действовать более взвешенно и в традициях классической американской политики", - считает он.

Фесенко также уточнил, что Россия может ответить США, но это будет выглядеть так, как обмен атаками между Ираном и Израилем. Еще одним ответом Москвы могут стать поставки противокорабельных ракет йеменским хуситам, чтобы те атаковали американские корабли.

"Не дай Бог, погибнут военные. Интересно, как будет реагировать Трамп, он очень не любит такие вещи", - добавил политолог.