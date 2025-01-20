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Может ли помощь Украине от США резко сократиться при Трампе: мнение Шольца

Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Канцлер Германии Олаф Шольц не ожидает резкого сокращения помощи Украине от США, когда Дональд Трамп станет президентом. Этого, вероятно, не произойдет в ближайшем будущем.

Как передает РБК-Украина, об этом Шольц заявил на мероприятии Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Я не ожидаю немедленного снижения поддержки Украины со стороны США в ближайшем будущем. Мы увидим, что произойдет в долгосрочной перспективе", - отметил Шольц. 

По словам канцлера, его мнение основано на намерении Трампа найти решение конфликта в ближайшее время и поговорить об этом с российским диктатором Владимиром Путиным. 

При этом Шольц уточнил, что решение войны не должно произойти через головы украинцев и Европы.

Помощь Украине от США

Напомним, администрация президента США Джо Байдена предоставила Украине большое количество военной и финансовой помощи с начала полномасштабного вторжения. Пока неизвестно, будет ли продолжать помощь Трамп.

Как писало Financial Times со ссылкой на источники, Трамп хочет и дальше передавать украинским защитникам оружие.

Также избранный президент США считает, что поставки оружия в Украину после прекращения огня будут обеспечивать "мир через силу".

В свою очередь сам Трамп допускал, что после его прихода к власти помощь Украине, которая обороняется от российского вторжения, может сократиться.

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