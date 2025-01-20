Может ли помощь Украине от США резко сократиться при Трампе: мнение Шольца

"Я не ожидаю немедленного снижения поддержки Украины со стороны США в ближайшем будущем. Мы увидим, что произойдет в долгосрочной перспективе", - отметил Шольц.

По словам канцлера, его мнение основано на намерении Трампа найти решение конфликта в ближайшее время и поговорить об этом с российским диктатором Владимиром Путиным.

При этом Шольц уточнил, что решение войны не должно произойти через головы украинцев и Европы.