Будут ли мобилизовать женщин в Украине: в ЦПД ответили после слов Келлога

В Украине не проводится и не планируется обязательная мобилизация женщин. Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сделал однозначное заявление после слов спецпредставителя президента США Кита Келлога о возможном привлечении женщин к военной службе.

Что заявил Келлог

Келлога спросили, считает ли он необходимой мобилизацию женщин в Украине.

"Считаю ли я, что женщины должны быть мобилизованы? Мой ответ - да. Потому что они воюют не хуже мужчин. Очень важно, чтобы женщины как часть общества шли на службу. Я и на личном, и на профессиональном уровне вообще не вижу в этом проблемы", - заявил американский представитель.

Келлог также отметил, что его жена и дочь являются военнослужащими.

Что ответили в Украине

Коваленко подчеркнул, что украинские женщины могут поступать на военную службу исключительно добровольно. По его словам, никаких решений о мобилизации женщин в Украине нет и не будет.

Глава ЦПД также заявил, что российская сторона использует тему мобилизации женщин для распространения дезинформации, в том числе на фоне подобных публичных заявлений.