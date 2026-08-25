RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Будут ли мобилизовать женщин в Украине: в ЦПД ответили после слов Келлога

10:26 25.08.2026 Вт
2 мин
Что на самом деле происходит с мобилизацией женщин
aimg Анастасия Никончук
Иллюстративное фото: мобилизация женщин в Украине (GettyImages)

После заявления спецпредставителя президента США Кита Келлога о мобилизации женщин в Украине в ЦПД подчеркнули, что принудительной мобилизации женщин в стране не происходит и не планируется. Женщины могут вступать в Силы обороны исключительно добровольно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы ЦПД Андрея Коваленко в Telegram.

В Украине не проводится и не планируется обязательная мобилизация женщин. Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сделал однозначное заявление после слов спецпредставителя президента США Кита Келлога о возможном привлечении женщин к военной службе.

Что заявил Келлог

Келлога спросили, считает ли он необходимой мобилизацию женщин в Украине.

"Считаю ли я, что женщины должны быть мобилизованы? Мой ответ - да. Потому что они воюют не хуже мужчин. Очень важно, чтобы женщины как часть общества шли на службу. Я и на личном, и на профессиональном уровне вообще не вижу в этом проблемы", - заявил американский представитель.

Келлог также отметил, что его жена и дочь являются военнослужащими.

Что ответили в Украине

Коваленко подчеркнул, что украинские женщины могут поступать на военную службу исключительно добровольно. По его словам, никаких решений о мобилизации женщин в Украине нет и не будет.

Глава ЦПД также заявил, что российская сторона использует тему мобилизации женщин для распространения дезинформации, в том числе на фоне подобных публичных заявлений.

Напоминаем, что на сайте Кабинета министров зарегистрировали электронную петицию с предложением ввести обязательную мобилизацию для женщин без детей, на что уже отреагировали в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война в УкраинеМобилизация в УкраинеЖенщины