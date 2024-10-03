Имеет ли Россия возможность применять ФАБ-9000 на войне в Украине: объяснение Defence Express

Информация о применении россиянами авиабомбы типа ФАБ-9000 всколыхнула на днях украинское инфопространство. Это самый мощный неядерный боеприпас в распоряжении России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Express.

Как отметили в издании, в СМИ начали говорить о том, что Россия якобы располагает тяжелыми бомбардировщиками Ту-16. Связывает девятитонную бомбу с этим бомбардировщиком исторический факт.

Именно эти самолеты применял Советский Союз для сброса ФАБ-9000 во время войны в Афганистане, в 1979-1989 годах. Однако следует отметить, что в начале 1990-х годов самолеты типа Ту-16 были сняты с вооружения и в России, и в Украине. Они были либо разрезаны на лом, либо утилизированы в рамках других экспериментов. Именно поэтому у России вряд ли могут быть исправные бомбардировщики хотя бы для гипотетического использования в войне против Украины.

В издании напомнили, что в прошлом году экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил прикрутить ФАБ-9000 на ракету-носитель "Союз". И таким образом применять бомбу по украинским городам.

Как пишет Defence Express, такая идея оказалась технически нереалистичной. Но сам факт такой идеи свидетельствует о том, что россияне ищут возможности применения крупнокалиберных бомб для ударов по Украине.

Из этого следует, что любые первичные сообщения о применении россиянами особо мощных ФАБ в войне против Украины следует подвергать аргументированному сомнению.

Что известно о ФАБ-9000

ФАБ-9000 – самый мощный неядерный боеприпас в России, принадлежащий к типу авиационных бомб объемного взрыва. Известный как "папа всех бомб", он считается ответом на американскую GBU-43/B ("маму всех бомб"). Россия провела единственное испытание ФАБ-9000 в 2007 году.

Недавно в сети появились сообщения о возможном применении этой бомбы в Волчанске. Однако украинские аналитики считают это маловероятным, поскольку такие боеприпасы требуют сбрасывать их с тяжелых бомбардировщиков (Ту-160, Ту-95, Ту-22М3), что рискует потерять самолет из-за украинского ПВО.

Также аналитики подчеркивают, что на видео показан взрыв планируемого боеприпаса.

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