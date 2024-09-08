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Существуют ли противопоказания к вакцинации от дифтерии, столбняка и коклюша: объяснение

Воскресенье 08 сентября 2024 22:10
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Существуют ли противопоказания к вакцинации от дифтерии, столбняка и коклюша: объяснение Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Вакцинация против дифтерии, столбняка и коклюша является важной мерой для сохранения вашего здоровья. Эти прививки защищают от серьезных болезней, которые могут вызвать тяжелые и долговременные осложнения, в частности поражения легких, сердца и нервной системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Центра общественного здоровья".

Вакцинация не только защищает вас, но и ваших близких, особенно младенцев, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом. Коллективный иммунитет, который формируется благодаря вакцинации, играет критическую роль в предотвращении распространения этих опасных болезней.

Что касается противопоказаний к вакцинации, то они являются очень редкими. Обычно прививки против дифтерии, столбняка и коклюша являются безопасными для всех. Единственные абсолютные противопоказания - это анафилактическая реакция на предыдущую дозу вакцины и острые заболевания с температурой выше +38. В таких случаях вакцинацию можно провести сразу после полного выздоровления.

Существуют определенные состояния, которые могут вызвать сомнения относительно вакцинации, но на самом деле не являются противопоказаниями к ее проведению:

  • простуда, насморк, отит, диарея - эти состояния не являются препятствием для вакцинации, если они не сопровождаются повышенной температурой.
  • кормление грудью - кормящим матерям можно спокойно получать вакцины без риска для ребенка.
  • ВИЧ-инфекция - при бессимптомном течении или легких симптомах, не приводящих к значительному снижению лабораторных показателей, вакцинация является безопасной.
  • незначительные нарушения у детей - такие как прорезывание зубов, незначительная простуда или легкая диспепсия, не являются причинами для отсрочки прививки.

Побочные эффекты от вакцинации случаются очень редко и обычно быстро проходят, не представляя препятствий для дальнейших прививок. Среди возможных эффектов могут быть неврит плечевого нерва, эритема, отек и болезненность в области инъекции.

Напомним, РБК-Украина рассказывало о дифтерии - опасном инфекционном заболевании, которое поражает слизистые дыхательных путей, а также сердце, нервную систему и почки.

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Министерство здравоохранения Украины
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