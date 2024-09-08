Чи існують протипоказання до вакцинації від дифтерії, правця та кашлюку: пояснення

Вакцинація проти дифтерії, правця та кашлюку є важливим заходом для збереження вашого здоров'я. Ці щеплення захищають від серйозних хвороб, які можуть спричинити важкі і довготривалі ускладнення, зокрема ураження легенів, серця та нервової системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку “Центру громадського здоров’я”.

Вакцинація не лише захищає вас, але й ваших близьких, особливо немовлят, людей похилого віку та осіб з ослабленим імунітетом. Колективний імунітет, який формується завдяки вакцинації, відіграє критичну роль у запобіганні поширенню цих небезпечних хвороб.

Що стосується протипоказань до вакцинації, то вони є дуже рідкісними. Зазвичай щеплення проти дифтерії, правця та кашлюку є безпечними для всіх. Єдині абсолютні протипоказання - це анафілактична реакція на попередню дозу вакцини і гострі захворювання з температурою вище +38. У таких випадках вакцинацію можна провести одразу після повного одужання.

Існують певні стани, які можуть викликати сумніви щодо вакцинації, але насправді не є протипоказаннями до її проведення:

застуда, нежить, отит, діарея - ці стани не є перешкодою для вакцинації, якщо вони не супроводжуються підвищеною температурою.

годування грудьми - матерям, які годують, можна спокійно отримувати вакцини без ризику для дитини.

ВІЛ-інфекція - при безсимптомному перебігу або легких симптомах, що не призводять до значного зниження лабораторних показників, вакцинація є безпечною.

незначні порушення у дітей - такі як прорізування зубів, незначна застуда або легка диспепсія, не є причинами для відтермінування щеплення.

Побічні ефекти від вакцинації трапляються дуже рідко і зазвичай швидко минають, не становлячи перешкод для подальших щеплень. Серед можливих ефектів можуть бути неврит плечового нерва, еритема, набряк та болючість в області ін'єкції.