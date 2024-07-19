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Существует ли угроза наступления России на новых направлениях: ответ Юсова

Фото: Андрей Юсов, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Россияне продолжают отдельные наступательные действия почти по всей линии фронта. В то же время о новых мощных наступлениях врага речь не идет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.

Юсов напомнил, что Силы обороны отбили и сломали планы врага во время его наступления в Харьковской области. Это, в свою очередь, также повлияло на ситуацию в Сумской области.  

"Тем не менее, преимущественной задачей именно этих действий врага является оттягивание украинских сил и средств, а ключевой задачей является украинский Донбасс. Именно там продолжаются ключевые и наиболее героические, а также драматические события. Поэтому группировка врага достаточно численная, однако она не менялась в последнее время настолько, чтобы говорить о новых мощных наступлениях на новых направлениях", - добавил он. 

Ситуация на фронте

Как рассказывал Генеральный штаб ВСУ, за прошедшие сутки, 18 июля, на линии столкновения произошло 130 боев. В то же время Покровское и Торецкое направления остаются наиболее активными на фронте.

По словам спикера оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица" Назара Волошина, несмотря на то, что Покровское направление остается одним из самых горячих, в последнее время враг несколько уменьшил наступательные действия на нем.

Между тем, президент Владимир Зеленский предположил, что Украина может закончить горячую стадию войны до конца года.

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