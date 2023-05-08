RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Готовятся ли россияне к курортному сезону в оккупированном Крыму: что говорят в ГУР

Фото: представитель ГУР МО Андрей Юсов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

Российские захватчики во временно оккупированном Крыму перекопали все пляжи, там многое заминировано. Поэтому о подготовке врага к курортному сезону в таких условиях нельзя говорить.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

"В концлагерях курортный сезон не проводят", - заявил Юсов.

Он подчеркнул, что сегодня и вся Российская Федерация, и временно оккупированные территории, когда речь идет о Крыме - это обширный режимный объект, военная база с элементами концлагеря.

"Поэтому если мы говорим о тех же траншеях и инженерных работах - все пляжи перекопаны, многое заминировано. В таких условиях тотальных фильтрационных мероприятий, работы спецслужб, по сути репрессивного режима, особенно на оккупированном полуострове, о каком курортном сезоне можно говорить? Разве если переодетые ФСБ-шники будут притворяться туристами - в таком случае возможно", - отметил представитель ГУР.

Ранее РБК-Украина сообщало, что во временно оккупированном Крыму россияне начали расставлять на пляжах таблички, предупреждающие о минировании. Также так называемые "власти" заявляли о подготовке к организации курортного сезона в Крыму.

При этом стало известно, что на крымских пляжах зафиксировали сотни километров окопов, которые выкопали россияне.

Добавим, как ранее заявляли в ОК "Юг", россиянам, привыкшим жить и отдыхать в оккупированном Крыму, следует привыкать к звукам воздушной тревоги.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
курортыКрим