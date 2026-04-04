Готовят ли в Украине мобилизацию женщин: ответ Сухопутных войск

Там заявили, что волна подобных сообщений в украинских медиа и интернет-пространстве является манипулятивной. В армии считают, что враг использует эту тему для подрыва мобилизационных процессов и дискредитации ВСУ.

"Сразу хотим подчеркнуть: в законодательстве Украины не произошло никаких изменений по регулированию этого процесса. Женщины могут присоединиться к Вооруженным Силам Украины исключительно по собственному желанию, а на воинский учет должны становиться только гражданки с медицинским и фармацевтическим образованием", - добавили в командовании.

Также в Сухопутных войсках прокомментировали ситуацию с первой гражданкой Украины, которая случайно попала на учет, не имея соответствующего образования. После этого, как отмечается, было проведено служебное расследование.

В его рамках установили, что ошибочные данные внесли в систему "Оберег" еще в 2021 году. Дополнительная проверка также выявила ряд похожих случаев, связанных с формированием отдельных записей в системе.

В командовании отметили, что исправить такую информацию через соответствующий ТЦК и СП пока невозможно. По их словам, в информационно-коммуникационной системе "Оберіг" нет технической возможности удалять сведения о гражданах, которые не являются призывниками, военнообязанными или резервистами, из-за несоответствия нормативно-правовой базы.

В связи с этим Сухопутные войска обратились в Генеральный штаб и Министерство обороны с предложениями, которые должны устранить пробелы и недостатки в работе системы "Оберіг".

"Этот важный вопрос находится на постоянном контроле, а все выявленные несоответствия подробно анализируются. Командование Сухопутных войск открыто к диалогу и заинтересовано в устранении этой проблемы", - подчеркнули в Сухопутных войсках.