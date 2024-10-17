Готовится ли в Украине мобилизация с 18 лет: что говорят в Раде

Член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в комментарии РБК-Украина рассказал, что у него нет информации об официальных требованиях по снижению призывного возраста по мобилизации ниже 25 лет.

"Подтвердить или опровергнуть я не могу относительно таких официальных коммуникаций с нашими партнерами", - сказал он.

Что касается личного общения, то, по словам нардепа, на встречах американские, европейские партнеры и зарубежные журналисты действительно интересуются почему Украина не снижает призывной возраст. Потому что, по их мнению, боевые задачи более эффективно могут выполнять молодые люди 18-25 лет.

"Этот вопрос в Украине по снижению призывного возраста не рассматривается. Неоднократно была озвучена позиция президента и парламента, что мы такие инициативы на сегодня не рассматриваем. Чьи-то субъективные частные мнения точно не могут быть основаниями для дискуссий. Законодательные изменения по снижению призывного возраста не предусматриваются", - отметил Вениславский.