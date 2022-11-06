Рассматривают все сценарии. В КГГА поставили точку в вопросе эвакуации из Киева

"Система гражданской защиты должна быть готова к разным вариантам, но это не значит, что мы сейчас готовимся проводить эвакуацию. Чтобы реагировать правильно, мы должны иметь план на все возможные случаи", - сказал Ткачук.

По его словам, в рамках подготовки системы гражданской защиты городские власти вынуждены рассматривать все возможные варианты действий в случае чрезвычайной ситуации.

В КГГА объясняют, что в случае полного и длительного отсутствия электроэнергии, водо- и теплоснабжения следует понимать, что подготовка к разным сценариям развития событий является одним из элементов гражданской защиты.

"Причин для разговоров об эвакуации пока нет. Да, мы нарабатываем разные планы, учим людей реагировать и быть готовыми уже сейчас. Это очень важный шаг, чтобы избежать хаоса в процессах, которые должны работать на минимизацию рисков для населения", - отметил Ткачук.

Он подчеркнул, что в каждом районе давно существуют эвакуационные комиссии на случай совершенно разных чрезвычайных ситуаций - от наводнения до аварий на объектах критической инфраструктуры.

Также в КГГА добавили, что система гражданской защиты города работает в усиленном режиме, и все экстренные службы всегда готовы отреагировать на любую чрезвычайную ситуацию.

Предыстория

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что власти готовы к разным сценариям развития событий, в частности в случае блекаута. Он сказал, что есть запасы топлива, воды и еды, но не исключил, что, возможно, придется уезжать из города.

"Я также обращаюсь к людям - на плохой сценарий, если у нас света и водоснабжения не будет, просчитать, если у вас есть родственники и знакомые в пригороде Киева, где есть отдельное водоснабжение, печка, тепло, чтобы временно там находиться - пожалуйста, договоритесь на случай плохого сценария, чтобы вы могли провести некоторое время у своих друзей или знакомых", - говорил Кличко.

При этом сегодня утром издание The New York Times опубликовало материал, в котором со ссылкой на слова столичных властей сообщило, что в Киеве якобы планируется тотальная эвакуация в случае полного отказа электросети.

Между тем в ДТЭК говорят, блекаут в Киеве в случае новых обстрелов со стороны РФ не исключен, и вот если ситуация сложится такая, что на улице "минусовая" температура, а возобновление электричества займет много времени - вопрос эвакуации определенной части населения может рассматриваться.