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ГУР провело космическую разведку 150 районов расположения оккупантов: что обнаружили

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Киев, Пятница 25 ноября 2022 19:31
ГУР провело космическую разведку 150 районов расположения оккупантов: что обнаружили Фото: ГУР провело космическую разведку 150 районов расположения оккупантов (iceye.com)
Автор: Константин Широкун

Главное управление разведки провело космическую радиолокационную разведку около 150 районов расположения оккупантов, как на временно оккупированных территориях Украины, так и в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.

Сообщается, что разведчикам удалось обнаружить около 2600 единиц военной техники противника. В частности, танки, САУ, вертолеты, ОТРК "Искандер", ЗРК "С-300", ЗРГК "Панцирь-С1", вражеские РЛС, понтонные переправы, катера и палатки в местах расположения подразделений врага.

Разведка проводилась с использованием спутника ICEYE, а также контрактного доступа к базе данных созвездия SAR-спутников. Его приобрел фонд Сергея Притулы за 600 млн гривен на средства, которые украинцы ранее собирали для покупки трех "Байрактаров".

Фонд подписал соглашение с компанией ICEYE, владеющей крупнейшим в мире созвездием SAR спутников. Таким образом министерство обороны Украины получило полный доступ ко всем системам и полным возможностям одного из своих спутников SAR, который уже находится на орбите.

По данным ВСУ, ICEYE может сканировать объекты в любое время суток и при любых погодных условиях. Спутник должен помочь нашим военным эффективнее уничтожать российских оккупантов.

Ранее РБК-Украина писало, в чем уникальность этого спутника.

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