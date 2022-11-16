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Есть ли угроза затопления из-за повреждения дамбы Каховской ГЭС: оценка разведки Британии

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Каховка, Среда 16 ноября 2022 09:37
Есть ли угроза затопления из-за повреждения дамбы Каховской ГЭС: оценка разведки Британии Фото: повреждение дамбы Каховской ГЭС пока не несет угрозы (wikimedia org)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне, убегая с правого берега Днепра в Херсонской области, повредили дамбу Каховской ГЭС. В настоящее время эти повреждения не несут угрозы затопления территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании Twitter.

В британской разведке отметили, что Каховская дамба является одним из двух основных пунктов пересечения дорог в нижнем течении реки Днепр. ВСУ еще с августа наносили высокоточные удары по переправе, чтобы отрезать логистику врага.

Однако 11 ноября оккупанты, сбегая, взорвали мост, чтобы помешать будущему контрнаступлению украинских войск. В результате три пролета автомобильного и железнодорожного мостов на северном конце дамбы были разрушены, поэтому передвигаться по ней стало невозможно.

"Однако три водосливных шлюза под этим участком дамбы остались в основном невредимыми. Нынешний уровень угрозы вряд ли приведет к серьезным наводнениям ниже по течению", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно спутник зафиксировал новые повреждения дамбы в Новой Каховке.

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