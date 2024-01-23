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Есть ли угроза нападения России на НАТО: что говорят в украинской разведке

Фото: представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Некоторые сигналы указывают на то, что Российская Федерация представляет угрозу для безопасности в Европе и странах НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"ГУР имеет информацию, и конечно, те сигналы, которые обнародуются, в том числе экспертами международных СМИ. Они констатируют тот факт, что РФ действительно является угрозой для безопасности в Европе и НАТО", - сообщил ЮСОВ.

По словам представителя ГУР, мир реагирует на эти сигналы, а украинские партнеры в рамках международной коалиции усиливаются должным образом.

Возможна война России и стран НАТО

В последние недели все больше европейских лидеров заявляют о росте угрозы нападения России на страны НАТО.

Адмирал Североатлантического Альянса после двухдневного заседания военного комитета в Брюсселе посоветовал людям готовиться к войне и дал рекомендации.

Немецкое издание Bild писало, что Бундесвер готовится к гибридной российской атаке на восточный фланг Альянса. Отмечается, что военный конфликт может произойти уже в феврале этого года.

В свою очередь главнокомандующий Вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристоферсен призвал членов НАТО увеличить свой военный потенциал, чтобы быть готовыми к войне с Россией.

Напомним, сегодня глава Департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис заявил, что целью российского диктатора Владимира Путина является не только поражение Украины, но долгосрочная конфронтация с Западом.

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