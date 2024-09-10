Есть ли угроза для бюветов Киева из-за загрязнения Десны: что нужно знать

Есть ли угроза загрязнения воды в столичных бюветах

"Для бюветов вообще угрозы нет, потому что это артезианские скважины, которые находятся на большой глубине и эта вода проходит через пару слоев водоупорных пород. Туда любому загрязнению попасть вообще крайне тяжело, не говоря уже с реки. Долины рек питаются водой из водосбора, то есть вода, которая в почве движется с водосборной площади, она направляется к реке, а не река питает водосбор", - пояснил Гопчак.

Отметим, что водозабор и подготовку питьевой воды для централизованной системы снабжения Киева осуществляют:

60% – из Десны

30% – из Днепра

10% – из артезианских скважин

Вода из этих источников проходит продолжительную очистку на Днепровской и Деснянской станциях. Киевводоканал ежедневно отбирает и анализирует около 1000 проб, тщательно контролирует качество и состав воды на каждом этапе.

Также добавим, что Киевводоканал проводит ряд мероприятий, чтобы предотвратить загрязнение воды для централизованной поставки. В частности, в столице установили дополнительное оборудование и закупили активированный уголь для очистки.

"На тот момент, когда вода будет на уровне питьевых водозаборов Киева, у водоканала будет достаточно мощностей, чтобы очистить воду", - заявил Гопчак.

Что известно о состоянии загрязнения Десны

Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов заявляет, что ситуацию по загрязнению рек Десны и Сейма постоянно контролируют сразу несколько профильных органов власти. Ежедневно берутся пробы воды для анализа. Сейчас отклонение от нормы наблюдается в Десне в пределах населенного пункта Боромики близ Чернигова. Там содержимое аммония превышает норму в 2,78 раза, а содержание кислорода, растворенного в воде, в 15,38 раза ниже нормы.

При этом экологи фиксируют единичные случаи мора рыбы. Ее вылавливают и утилизируют.

"Сейчас введены определенные ограничительные меры по общему водопользованию: запретили купание, отлов рыбы, использование этой воды в хозяйствах для поения скота", - отмечает представитель Госводагентства.

Ситуацию по загрязнению воды в Десне ежедневно мониторят соответствующие органы власти (фото: Facebook/Государственное агентство водных ресурсов Украины)